Registra México disminución en casos de COVID-19, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, hasta el momento, se ha registrado una disminución en número contagios por Covid-19, por lo que no hay señales que evidencien la presencia una tercera ola en México.

"No hay, vamos a decir, una tendencia al alza que nos pueda significar, que pueda representar que va a haber una tercera ola, toco madera", subrayó.

Durante la conferencia de este lunes, el Mandatario dijo que, a pesar de este panorama "no confiarnos, no podemos desatendernos".

"Que actuemos con libertad y que sepamos cuidarnos todos. Ahora con la pandemia en algunos países hubo excesos, mantuvieron mucho tiempo encerrada a la gente, hasta toque de queda, incluso, no supieron equilibrar la crisis sanitaria con el que no se afectara tanto la economía y ahora están padeciendo", recalcó.

El Mandatario insistió en que hay que seguir confiando en la ciudadanía, dado que el mexicano es mayor de edad, prohibido prohibir, nada por la fuerza todo por la razón.

"Afortunadamente está a la baja la pandemia, pero no podemos decir que ya pasó lo peor, todavía vamos a esperar, es un asunto muy delicado. Se va a avanzando bien en la vacunación, estamos recibiendo vacunas diario".

Informó que en esta última semana de abril se concluye la vacunación de adultos mayores, al menos con una dosis, tal y como lo prometió meses atrás.

"Van a quedar los que no quisieron vacunarse, pero no descartamos que cambien de parecer, porque en las segundas dosis los que no fueron a vacunarse en la primera dosis, están llegando a hacerlo", indicó.

Adelantó que en el reporte del Pulso de la Salud de todo los martes se darán a conocer cuántos municipios ha llegado a la meta de vacunar a toda su población de la tercera edad.

También compartió que en Veracruz y Nayarit se terminó de inocular a todo el personal educativo y llevan gran un adelanto en Chiapas, Coahuila y Tamaulipas, aunque mañana se darán las cifras exactas.

"Y se va a seguir vacunando a maestros y maestras y profesionales de la educación del sector público y del sector privado para que podamos reiniciar las clases presenciales, desde luego, en común acuerdo padres de familia, maestros y autoridades, nada por la fuerza, tiene que haber un acuerdo", aseveró.