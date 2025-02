Reforma al Infonavit no pondrá en riesgo fondos de trabajadores: Sheinbaum

La presidenta de México aseguró que los fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), están seguros, enfatizó que "no es cierto" que con las reformas a la Ley peligren esos recursos, como lo han señalado algunas organizaciones empresariales y de trabajadores del país.

Empresarios y lideres del sector obrero, señalaron en algunos medios de comunicación que la reforma a la Ley del Infonavit podría poner en riesgo 350 mil millones de pesos del organismo en recursos circulantes porque, dicen, que la legislación no contempla supervisión para esos fondos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no es cierto que los 350 mil millones de pesos que tiene el Infonavit en recursos circulantes estén en riesgo y aseguró que por el contrario, con la reforma se busca combatir la corrupción.

"No es cierto (que estén en riesgo los fondos), todos los trabajadores que están afiliados al Infonavit, que son los mismos que están afiliados al Seguro Social aportan, ese aporte junto con el de la patronal se va a un fondo. Ese fondo pues es el fondo que tiene el Infonavit, una parte de ese fondo se usa para la construcción de vivienda y otra parte debe resguardarse, incluso está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", apuntó la presidenta en su conferencia matutina de Palacio Nacional.

Explicó que se dan créditos con estos fondos, y que la parte de los créditos sigue igual pero que existe otra parte de esos fondos que son para construir vivienda, "porque -como ustedes han observado- pues hace mucho que el Infonavit no construye vivienda, sino sólo da créditos", comentó.

En conferencia de prensa, los líderes del sector privado y representantes sindicales cuestionaron ayer 5 de febrero, que a pesar de que han presentado observaciones a la reforma, estas no se han tomado en cuenta e incluso advirtieron posibles movilizaciones si la iniciativa no es modificada.

La Ley ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y se turnó al Senado para su revisión definitiva; sin embargo, la mandataria mexicana subrayó que " es falso este planteamiento de que -como dice el PAN- se va a usar el fondo de los trabajadores para quien sabe que cosa. Los fondos están ahí, permanecen, ahí están, ahora se va a construir vivienda, va a haber transparencia y no va a haber corrupción, es el objetivo de esa ley", puntualizó.

Añadió que le extraña que la iniciativa privada alerte sobre el riesgo de la aprobación de la Ley del Infonavit, cuando ellos mantuvieron previo a ello un diálogo con la Secretaria de Gobernación y aceptaron los ajustes realizados.

"Ya tuvieron varias reuniones y una reunión en particular con la Secretaria de Gobernación, donde todos dijeron que estaba de acuerdo con algunas modificaciones que se plantearon en la ley que fue planteada en el Senado. Y me extraña que ahora, después de haber dicho que todos estaban de acuerdo, ahora dicen que no están de acuerdo. Es para bien del país y para el bien de los trabajadores", manifestó.

La presidenta dijo que con las reformas a la Ley, ahora el Infonavit tendrá transparencia y podrá ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el fin de eliminar la corrupción ya que, había una parte de dirección patronal y otra sindical de los sindicatos que cometieron muchos de los actos de corrupción que se han venido mencionando aquí. "En algunos casos, probablemente, estuvieron o no involucrados la parte del Gobierno, pero lo cierto es que ni había transparencia y más bien mucha corrupción", recalcó Sheinbaum.

Con la reforma, la dirección general del Infonavit formará parte del consejo de manera tripartita, junto con el sector empresarial y el sector de los trabajadores, para que las decisiones y la construcción de vivienda y los recursos de los trabajadores se utilicen en forma transparente y que puedan ser auditados por la ASF, cosa que no se permitía antes de las nuevas reformas a la Ley.