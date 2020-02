Rechaza tribunal aceptar pruebas de Karime Macías contra orden de aprehensión

Un tribunal colegiado rechazó aceptar las pruebas que Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó para revertir la sentencia en donde se determinó no echar abajo la orden de aprehensión librada en su contra.

En octubre de 2019, el juez sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Matero Brieba, determinó negar la protección de la justicia a la ex esposa del ex mandatario veracruzano, actualmente en prisión.

En ese entonces, el juzgador consideró que había pruebas suficientes que acreditaban la emisión de la orden de captura, además de que la juez Alma Aleida Sosa, jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Distrito Judicial de Xalapa, cumplió con el estándar necesario para la emisión del mandamiento judicial el 25 de mayo de 2018.

Ante el fallo, Macías Tubilla, interpuso un recurso de revisión que fue admitido a trámite por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, sin embargo, ahora este mismo tribunal determinó no aceptar las pruebas a su favor.

Macías Tubilla es acusada por presunto desvío de fondos públicos, en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz por 112 millones de pesos.

Ayer, se informó que Macías promovió un amparo para evitar su captura en México, a unos meses de que se inicie su juicio de extradición en el Reino Unido.

De acuerdo con Milenio, el pasado mes de octubre, Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó la protección de la justicia a la ex esposa de Javier Duarte.

El juez consideró que cuentan con pruebas suficientes que acreditan la emisión de la orden de captura.

Hace unas semanas, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Corte de Magistrados de Westminster de Londres indicó que en noviembre iniciará el juicio de extradición en contra de Karime Macías.

En un comunicado, refirió que se llevó a cabo la audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster, donde la Corte de la causa le reiteró que en el caso de que incumpla las medidas cautelares impuestas sobre su libertad bajo fianza, será detenida y enfrentará su proceso en reclusión.

En febrero pasado, se dio a conocer que Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que actualmente se encuentra detenido, y Karime Macías se divorciaron.