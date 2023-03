"No hay espionaje en mi gobierno": AMLO tras acusaciones contra la Sedena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones donde acusan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha espiado a civiles durante su administración, a la vez refirió que en su gobierno se realiza investigación de inteligencia.

López Obrador afirmó que "no hay ninguna ilegalidad, se tiene que hacer la investigación, que no espionaje, que es distinto y el Instituto de Inteligencia de gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza".

Señaló que, aunque la Sedena no tiene las facultades para realizar investigación, las labores de inteligencia las realiza en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pues es para conocer sobre los movimientos del crimen organizado, asegurando que ese es trabajo del CNI, su único propósito.

"Nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos liberales, hicimos el compromiso que no vamos a espiar a nadie", asegurando que el reportaje que salió sobre el tema es de sus opositores".

Esto tras una investigación periodística donde se expusieron presuntos trabajos de espionaje a civiles por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), López Obrador negó los hechos y los justificó como "trabajos de inteligencia".

"Además que es un acto de deshonestidad, que lo padecimos por muchos años, si ya sabemos que todos los medios con honrosas excepciones están en contra de la transformación".

"Más inteligencia, menos fuerza (...), ustedes saben que, en la época de Calderón, eso no lo dice Animal Político, pero era así con Peña y con Calderón, pues la delincuencia controlaba los aeropuertos, todos los aeropuertos (...) si no se tiene inteligencia no se puede hacer nada, absolutamente".

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró tenerles toda la confianza a los mandos porque saben muy bien que está prohibido el espionaje, es decir no somos iguales "por eso no han podido ni animal político, ni reforma y Carmen Aristegui es alumna de Junco, del Reforma, no han podido precisamente por eso, pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque son dos posturas distintas contrapuestas, es un periodismo que representa el conservadurismo, que representa a los corruptos".

El mandatario aseveró que el espionaje "tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años, cuando empecé en Tabasco como opositor allá por 1988 tenía enfrente de mi casa día y noche un carro de espionaje, del grupo de espionaje del régimen y desde luego intervenidos todos los teléfonos".

AMLO asegura que es importante la base legal, "claro que sí, existe, el estado mexicano tiene una oficina de inteligencia y tiene facultades, pero debe ser algo del encargado del centro de inteligencia del Estado".

Al señalar que antes no sólo era espionaje, era autoritarismo, corrupción y en ese entonces estas revistas, estos periódicos alineados y aplaudidores, le quemaban incienso a Felipe Calderón y luego a Enrique Peña Nieto y dijo que "a nosotros nos ven con malos ojos".

"Lo que sí me consta es lo que le acabo de mencionar que con el uso de inteligencia se evitó que el atentado contra el jefe de la policía no les resultara como ellos lo deseaban porque se le advirtió precisamente por el trabajo de inteligencia".

Por otra parte, AMLO rechazó que algún funcionario acuda a la Mañanera para informar sobre los supuestos casos de espionaje contra activistas y periodistas, pues aseguró que los opositores no marcarán la agenda.

/lmr