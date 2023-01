Rechaza AMLO persecución en contra de Felipe Calderón por presuntos nexos con el crimen

Pese a acusaciones de tener nexos con el crimen organizado, el Gobienro de México no ha iniciado una investigación ni ha presentado una denuncia en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su conferencia matutina fue cuestionado sobre el presunto vínculo entre el exmandatario y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos.

Al respecto, López Obrador precisó que la única denuncia que existe es la que se presentó en contra de García Luna, en una corte de Florida, por una fortuna de más de 700 millones de dólares adquirida con desvíos de recursos y nexos con el crimen organizado.

El presidente reiteró que su gobierno no busca llevar a juicio a Calderón Hinojosa, pues para eso se realizó una consulta ciudadana que, para que fuera vinculatoria, requería del 40 por ciento de participación de los ciudadanos, el cual no se alcanzó.

"Se hizo una consulta. Aunque la gente mayoritariamente pidió que se abrieran juicios en contra de los expresidentes de México, no se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial", expuso.

El mandatario federal señaló que su fuerte no es la venganza, por lo que no buscará acciones legales, pues lo más importante es la no repetición de los casos de corrupción que imperaron durante todo el periodo neoliberal.

Niega nexos con crimen

Durante la primera semana de audiencias del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, sonaron los nombres de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; sin embargo, los reflectores se han volcado principalmente en este último.

García Luna fungió como secretario de Seguridad Pública y encabezó la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, por lo que al expresidente se le acusa de haber estado al tanto de los movimientos de este.

Tras esto, Calderón abandonó México tras obtener un permiso de residencia y trabajo en España, donde se encuentra bajo el cobijo del Instituto Atlántico de Gobierno.

Y es que este lunes, el exmandatario publicó a través de su cuenta oficial de Twitter un mensaje con un fragmento del Evangelio de san Mateo, en el que hace alusión a que es perseguido por el Gobierno de México.

Evangelio hoy (Mateo: 5) "Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. °Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de uds. por causa mía. Alégrense... porque su premio será grande en los cielos". — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 29, 2023