Rechaza López Obrador pactos con la delincuencia para alcanzar la paz

En su conferencia desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que su gobierno no tiene la intención de establecer acuerdos con grupos delictivos para alcanzar la paz en el país.

Subrayó la importancia de respaldar cualquier llamado a la paz que no involucre violencia, y elogió la actitud valiente de las madres de los desaparecidos, instando a los delincuentes a escuchar sus peticiones.

"No podemos garantizar que no tomaremos medidas en contra de aquellos que violen la ley. No habrá impunidad", afirmó enfáticamente.

El mandatario destacó que los delincuentes deben comprender que la violencia no es el camino que deben seguir y que no deben dañar a nadie, ni utilizar a los jóvenes para cometer delitos o perjudicarse a sí mismos.

Reconoció el sufrimiento que esto conlleva, no solo para las víctimas, sino también para las familias afectadas.

López Obrador resaltó que el mal debe ser enfrentado con el bien y señaló que son las circunstancias las que llevan a las personas por un camino equivocado.

En este sentido, recordó la importancia de una selección musical adecuada para los jóvenes, con el objetivo de alejarlos de ciertos géneros musicales y estilos de vida perjudiciales.

Con esta postura firme y enérgica, el presidente reitera su compromiso de combatir la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin ceder a presiones o acuerdos que pongan en riesgo el Estado de derecho y la tranquilidad de la sociedad.