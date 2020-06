Rechaza AMLO expresiones de Jorge Castañeda, no así las de John Ackerman

En diálogo circular con medios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, señaló que Jorge Castañeda debería de ofrecer una disculpa por sus expresiones clasistas y racistas, luego de haber calificado a Putla, Oaxaca "como un pueblo horroroso y arrabalero".

"Él debería hacer una disculpa porque fue funcionario público, pero además es comentarista, es analista en un medio de comunicación (...) Cuando un personaje como Castañeda se expresa de esa manera y otros porque tengo entendido, no vi el programa de que hasta se rieron los demás, Aguilar Camín otro intelectual orgánico del régimen. ¿Quién era el conductor del programa? ¡(Leo) Zuckerman! Muertos de risa ante una expresión despectiva, discriminatoria, racista", subrayó.

Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre las declaraciones del académico John Ackerman quien calificó a los periodistas como "sicarios" en el contexto del atentado contra Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recomendó que haya respeto, pero también polémica.

"Yo siempre lo que recomiendo es que haya respeto, pero que haya mucha polémica, como la hay en los medios. Le estoy hablando de que a mí me insultan, yo no me quejo, no voy a ir a presentar una denuncia (...)", dijo.

Señaló que "están muy molestos los conservadores y, además de la hipocresía que los caracteriza de ser muy corruptos, son en el mejor de los casos, tratándolos con amabilidad, fanáticos, podría yo decir algo más fuerte, pero entonces sí se sentirían muy ofendidos (...)

Puntualizó que "habría que ver del otro lado, otra característica del conservadurismo es que son muy dados a tirar la piedra y esconder la mano, y les gusta hacer pero no les gusta que les hagan y cada vez que les surge algo, pegan el grito en el cielo".