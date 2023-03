Rechaza AMLO complicidad en remoción de Osorio Chong; "no tenemos nada que ver", dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no tiene nada que ver con la salida del coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y fue relevado por el legislador Manuel Añorve Baños.

"No tenemos nada que ver en eso, sinceramente [...] no establecemos relación de complicidad con nadie", pero "el bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo.

López Obrador expresó que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se equivocaron porque pudieron imitar a López Mateos, pero criticó la creación del Partido Acción Nacional (PAN), contra el ejido y la expropiación petrolera.

Nuevamente vuelve a reiterar que el expresidente Salinas de Gortari entregó los bienes de México y vuelve a reprobar que el PRI terminó de "derechizarse y se convierten ya, por entero, en integrantes del bloque conservador, pero además hasta en la cola, no en la vanguardia, sino en la retaguardia (...) a que los dirija Claudio X. González".

"Yo no odio, pero no olvido", expresa AMLO al recordar que Miguel Ángel Osorio Chong estaba por encima de él en las encuestas como aspirantes a la presidencia de México.

/ct