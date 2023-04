Reaparece AMLO con video en Twitter; habla sobre su salud (+Video)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció esta tarde, luego de más de 72 horas desde que anunció que se había contagiado por tercera vez de covid-19.

El mandatario dijo que está bien y reconoció que sufrió un desmayo transitorio durante la gira del fin de semana, misma que tuvo que cancelar para volver a la Ciudad de México, donde se está recuperando.

"Estoy bien. Tengo covid. Se me complicó porque me fui a una gira intensa que inicié en Veracruz. Fui después a Quintana Roo, a Yucatán, ahí tuve la crisis porque se me bajó la presión", relató el mandatario en un video compartido en sus redes sociales.

"En una reunión, como que me quedé dormido, fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio, y por la baja de la presión, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital", agregó.

El mandatario contó que le tomaron la presión, "me pusieron un litro de suero y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo afectación en el corazón, cerebro, nada, y ya, decidí trasladarme a la Ciudad de México, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente".

"Así llegamos aquí, escribí un mensaje, un tuit, informando, sin embargo, empezaron las especulaciones, pues mis adversarios tienen mucha imaginación. Han dicho muchísimas cosas: que me dio un derrame cerebral, que aquí, en Palacio Nacional, hay médicos especialistas, no es así, estoy bien, estoy trabajando, ya escribí dos borradores de los discursos del Día del Trabajo y de la Batalla de Puebla", añadió.

Una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios. pic.twitter.com/f6qaq7Jtps — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 26, 2023

