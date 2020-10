Realiza AMLO prueba de Covid cada martes; 'llevo como ocho', dice

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, reveló que cada martes se realiza la prueba diagnóstica de Covid-19 para ciudar su salud pero, sobre todo, para evitar contagios.

"Afortunadamente no he tenido ningún síntoma. Me la hago cada semana, todos los martes, mañana me toca. Llevo como unas seis, ocho, de todas formas, y me cuido", expresó al inicio de la ronda de preguntas y respuestas.

Aprovechó para pedirle a la gente siga cuidándose y no relajen las medidas de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias, ya que estamos enfrentando una pandemia muy peligrosa, "terrible, causa mucho daño, mucho dolor, sobre todo, se ensaña con quienes tienen más edad, con quienes tienen padecimientos cardíacos, hipertensión, diabetes".

Respecto al almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, de quien se dio a conocer que fue positivo a coronavirus el fin de semana, señaló que está bien de salud, sin mayores síntomas.

"Está bien, está bien. Hablé con él antier y ayer, y no tiene molestias mayores, está bien".

Al ser ya son varios los integrantes del gabinete que se han contagiado de Covid-19, López Obrador dijo que seguirá con la sana distancia y las medidas de higiene, ya que estuvo con el almirante Ojeda el viernes pasado durante la gira que realizó por el sureste mexicano.

"Estuvimos juntos el viernes y bueno, todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia no necesariamente tiene que haber contagio. Entonces, vamos a esperar a la prueba de mañana martes".