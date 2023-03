Quiere empleo vitalicio; responde AMLO a cese de secretario ejecutivo del INE

"A lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia, se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que fue cesado Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la publicación del plan B de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF)

"Todavía se atreve a ir a quejarse (...) son unos cinicazos", manifestó Obrador por el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, tras la publicación del plan B de la reforma electoral.

El jefe del Ejecutivo Federal aclaró que el plan B no afecta en nada el funcionamiento del INE, y se burla del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, por el sueldo que recibe, luego de que fue cesado tras la publicación del plan B y tras dar una entrevista.

En ese mismo contexto dijo que "no voy a dar yo órdenes", a su sucesor o sucesora que presente la ley electoral como la tenía planteada.

Nuevamente vuelve a arremeter contra The Wall Street Journal y The New York Times por informar de la reforma electoral.

"¿Cómo llegamos nosotros aquí? ¿Por el INE? ¡No, en contra del INE!", dice López Obrador al acusar que en los debates se ayudaban a sus adversarios "para que Ricardo Anaya se me parara enfrente".

"No van a poder defender la transformación".