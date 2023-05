"Que nos declaren también non gratos" Gobernadores de la 4T respaldan a AMLO

Los gobernadores de Morena, la jefa de gobierno y las gobernadoras mostraron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, en defensa del ´presidente legítimo´ de Perú, Pedro Castillo, además amagaron al Congreso de Perú a que los declare personas no gratas.

"Los gobernadores, gobernadores y la jefa de gobierno de la Cuarta Transformación apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de Pedro Castillo le decimos a la señora Dina Boluarte y al Congreso de Perú que pueden declararnos también personas no gratas".

Las mandatarias de Morena, por medio de un pronunciamiento, dado a conocer la tarde de hoy sábado 27 de mayo, recordaron que México históricamente ha estado contra los golpes de estado y actos autoritarios que deponen presidentes, tal como ha ocurrido en Perú con el presidente Pedro Castillo, quien "fue separado de su cargo y encarcelado injustamente".

¿Qué pasó?

El jueves pasado, Perú declaró persona non grata al presidente, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, aceptó la moción de rechazo a las declaraciones de López Obrador, planteando que se le declarará non grata, además que no podría ingresar a dicho país.

Juntas y juntos en la 4T, leales a los principios democráticos, estamos en contra del racismo, del clasismo y de toda forma de discriminación, en México y en cualquier país, sobre todo, cuando esto se traduce en la imposición de gobiernos autoritarios que transgreden los... pic.twitter.com/h2yKJ1w42D — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 27, 2023