¿Qué hacer si tu patrón no te da seguro social? Esto dice el IMSS

¿Estás laborando para una empresa, pero no te han dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o te tienen registrado con un salario menor al que percibes? ¡Puedes denunciar! Te contamos lo que dice la ley al respecto.

Lo primero que debes saber es que la seguridad social es tu derecho como trabajador y viene estipulado tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que nadie debe negártelo.

Estar afiliado al IMSS no solo te garantiza el acceso gratuito a la salud, sino que te da el beneficio de ahorrar para tu vejez y te ayuda a juntar los puntos necesarios para solicitar un préstamo de vivienda en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sin embargo, en México, una costumbre de muchas empresas es permanecer en la informalidad al no inscribir a sus trabajadores en el IMSS, lo que deja al trabajador desprotegido ante cualquier enfermedad o incidente que se le pudiera presentar.

Por ello, es muy importante que, si no cuentas con seguro social, tomes acciones de inmediato para garantizar este derecho de todo trabajador. Si este es tu caso, te decimos qué hacer para que tu patrón te inscriba en el IMSS.

¿Qué hacer si mi patrón no me da seguro social?

Si tu empresa no te está brindando este beneficio, lo primero que debes hacer es hablar con tus superiores, preguntarles la razón por la que no te han dado el seguro social y solicitar tu afiliación. En caso de no obtener una respuesta favorable, puedes presentar una denuncia en el IMSS.

Una vez interpuesta la denuncia, el Instituto hará una investigación de la empresa para ver si está cumpliendo con la Ley General de Seguridad Social. El trámite no tiene costo y podrás realizarlo en la subdelegación del IMSS más cercana a tu domicilio.

Puedes presentar tu denuncia de tres formas:

Por escrito, presentado en subdelegación del IMSS

Por correo electrónico, dirigido a denuncia.enlinea@ imss .gob.mx

.gob.mx Por teléfono, llamando al número establecido en la página del IMSS

¿Qué pasa si no doy de alta a mis empleados ante el IMSS?

Tanto los patrones como las áreas de Recursos Humanos de las empresas deben asegurarse de inscribir a sus trabajadores al IMSS, cubrir las cuotas puntualmente y tener todos los trámites en orden, pues de lo contrario, podrían enfrentar consecuencias legales y económicas, como:

Multas e infracciones

Las multas pueden ir desde los 20 hasta los 350 salarios mínimos (desde 4 mil 148.80 hasta 72 mil 604 pesos). Además, el patrón tendrá que pagar lo que no haya liquidado por la afiliación de cada uno de sus trabajadores; si este monto excede los 13 mil salarios mínimos, podría ir a prisión de 2 a 5 años.

Puedes recibir una multa por estas razones:

No registrarte como patrón ante el IMSS .

. No inscribir a tus empleados ante el IMSS en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

en un plazo no mayor a cinco días hábiles. Falsificar avisos, formularios o comprobantes de afiliación.

No informar al Instituto sobre modificaciones salariales de tus trabajadores.

No entregar recibos de nómina.

Registrar a tus trabajadores con un salario menor al que perciben.

Ser denunciado por los trabajadores

Los trabajadores pueden denunciar al patrón por dos razones:

No afiliarlos al IMSS . En este caso, deberás pagar la multa correspondiente.

. En este caso, deberás pagar la multa correspondiente. Por accidentes. Si el trabajador sufre un accidente y no está asegurado, el patrón deberá pagar los gastos médicos.

Ir a prisión

Sí, no dar seguridad social no es una ligereza. De acuerdo con la ley, el patrón que omita esto podría ir a prisión por el delito de defraudación a los regímenes del seguro social. Las penas van desde 3 meses hasta 9 años de prisión.