¿Qué escuchan los mexicanos durante la cuarentena?

En los últimos días, miles de mexicanos se han recluido en sus casas, como medida preventiva ante la propagación del COVID-19, y una de sus actividades principales ha sido escuchar música vía streaming.





De acuerdo con el top de artistas más escuchados la última semana en Spotify, los más exitosos son Bad Bunny y J Balvin, del género urbano.





El primero ocupa los lugares uno, dos, seis y ocho con los temas Safaera (más de 7.4 millones de streams), Si veo a tu mamá (casi 6 millones de streams), La difícil (4.4 millones) e Ignorantes (4.2 millones), respectivamente.





El colombiano colocó el tema Rojo (5.3 millones de escuchas) en el lugar tres y posteriormente Morado (4.6 millones) y Amarillo" (cuatro millones) en los puestos cinco y nueve, respectivamente.





El top 10 de la plataforma lo completan en el puesto cuatro The Weeknd con Blinding Lights (4.8 millones), en el puesto siete Karol G con su Tusa (4.3 millones) y finalmente en el puesto 10 Christian Nodal con Se me olvidó (3.5 millones de streams). Otras canciones que aparecen en la lista como las más buscadas son interpretadas por Dimelo Flow, Tones and I, Dua Lipa, Alex Rose y Piso 21.





CON INFORMACIÓN TOMADA DE MEDIO TIEMPO: https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/que-musica-escuchan-mas-los-mexicanos-durante-la-cuarentena