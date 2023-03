¿Qué es el Silicon Valley Bank y por qué cerró?

El Silicon Valley Bank (SVB) es un banco californiano especializado en el sector tecnológico. Tiene negocios principalmente con fondos que invierten en empresas que no cotizan en bolsa.

El grupo, que actúa en Estados Unidos, Europa, Asia e Israel, ofrece servicios financieros entre otros a start-up, desde simples cuentas bancarias a asesoría para capitalizarse.

¿Qué problemas enfrenta?

La matriz de este banco, SVB Financial Group, anunció el miércoles que intentaría reunir 2 mil 250 millones de dólares en fondos frescos.El grupo vendió rápidamente un portafolio de 21 mil millones de dólares de títulos financieros, con una pérdida estimada de mil 800 millones.

Según The Wall Street Journal, que cita a fuentes cercanas al sector bancario, fondos de inversiones aconsejaron a empresas que retiren su dinero de SVB y, en reacción, el director general del banco exhortó el jueves a sus clientes "a no retirar sus depósitos y no sembrar el miedo o el pánico".

Pero hoy por la mañana, la cotización de las acciones de SVB fue suspendida en la bolsa de Nueva York en espera de una comunicación de la empresa, luego de una caída de 60 por ciento de sus títulos el jueves y un descenso de más de 60 por ciento nuevamente en los intercambios electrónicos previos a la apertura.

Según CNBC, el banco no logró obtener el capital necesario y negocia su venta a otra entidad bancaria.

¿El problema afecta a todo el mundo?

Los problemas de un solo banco pueden afectar la confianza de los inversores en el sector en todo el mundo. Los bancos son interdependientes, como lo mostró la crisis financiera de 2008-2009 y la quiebra del banco Lehman Brothers.

El espectro de un bank run (corrida bancaria), una reacción en cadena que comienza con retiros masivos de clientes hasta que los bancos no pueden responder, siempre se cierne sobre el sector.

Para satisfacer la demanda de efectivo, el banco no tiene otra opción que levantar dinero o ceder activos rápidamente, lo cual suele conllevar gastos o pérdidas, y acentúa sus dificultades.