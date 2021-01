Publicar expediente de Cienfuegos fue lo correcto: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hacer público el expediente del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda "fue lo correcto, ético".

“Es ético, independientemente del derecho, que tampoco se viola; pero un gobierno sin ética, sin moral, no es nada, no tiene ningún valor, ninguna fortaleza. Entonces, lo que hicimos fue dar a conocer el expediente para que se supiera, sin esconder nada, que no hay elementos; que, en efecto, se fabricó el delito”, señaló.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario indicó que, ante una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento, México no podía quedarse callado.

Reiteró que publicar el expediente de Cienfuegos es inédito, pero así lo exigían las circunstancias, ya que estaba de por medio el prestigio de México, y esa posición ya la entendió el Gobierno de Estados Unidos, “saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno".

López Obrador dio a conocer que hay dos expedientes sobre el caso Cienfuegos publicados: uno, el que publicó el Gobierno Federal y otro, el que dar a conocer la Fiscalía General de la República que, por la naturaleza del caso, fue testado.

“A lo que nos comprometimos nosotros, que fue dar a conocer todo lo que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esa fue la instrucción que le transmití al secretario de Relaciones Exteriores, sin borrar nada, le llaman testar, es decir, borrar algunos nombres, me lo preguntó, que si era sin testar. Sin testar, completito todo. Y la Fiscalía dio a conocer también el expediente, pero ahí sí, por la naturaleza de las investigaciones que ellos llevan a cabo, sí testaron.

Respecto a las declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de sentirse decepcionado por la exoneración de parte de la FGR al general Salvador Cienfuegos, el Mandatario respondió que:

“Ojalá y lo piensen bien, porque yo podría decir también lo mismo: estamos decepcionados con el trabajo de la DEA. Pero mejor vamos a dejarle así”.

Reiteró que la investigación fue sin sustento, con falta de profesionalismo e irresponsable.

"No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados", aseveró.

El jefe del Ejecutivo negó que este caso pueda acarrear rispidez en la relación bilateral que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, incluso, este en momento en que está por darse relevo en la presidencia, “nosotros vamos a seguir manteniendo una muy buena relación. Y son, repito, los partidarios del intervencionismo y de que no haya soberanía los que se molestan”.

Enfatizó que si se hubiera aceptado la investigación en los términos en cómo se presentó de parte de las autoridades norteamericanas, el gobierno federal hubiera quedado en calidad de encubridor ante los ojos de los mexicanos y del mundo.

López Obrador subrayó que ningún gobierno extranjero puede socavar la dignidad y el prestigio de México, ningún gobierno y ninguna agencia, ya que somos un país independiente, libre, soberano y el gobierno que encabeza está llevando a cabo una transformación que tiene como eje la moralización de la vida pública.