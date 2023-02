Proteo, nombre de nuevo refugio de animales en Turquía

Los homenajes a Proteo, perro rescatista del Ejército Mexicano, no han cesado desde que murió en Turquía. La labor del can no solo ha sido elogiada en México sino en territorio turco también donde un refugio de animales fue nombrado en su honor.

El refugio recibió el nombre de Centro de rehabilitación de animales de la calle Proteo para honrar al perro de la unidad de rescate de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) que ayudó tras el sismo de 7.8 grados que sacudió al país.

La noticia fue difundida por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien calificó el gesto como una conmovedora muestra de que "somos pueblos fraternos".

"Proteo está en Turquía, a donde llegó después del desastre del terremoto del 6 de febrero. Participó en los esfuerzos de búsqueda y rescate de una brigada de la policía militar. La muerte de Proteo ha afectado tanto a México como fue recibida con tristeza en Turquía", se puede leer en la placa conmemorativa al exterior del inmueble

La construcción de este refugio terminó recientemente en la localidad turca de Başiskele. Se trata de una propiedad de seis mil 100 metros cuadradosdonde se dará tratamiento, cuidado, alimentación y rehabilitación a animales en situación de calle.

Mehmet Yasin Özlü, alcalde de Başiskele, declaró que se tomó la decisión de dar a este refugio el nombre de Proteo "en honor a todos los perros de búsqueda y rescate que rescataron a cientos de personas, encontraron miles de explosivos y sirvieron a la humanidad en muchos campos".