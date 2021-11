propone_amlo_plan_mundial_de_fraternidad_y_bienestar_en_asamblea_de_la_onu

En su mensaje desde Nueva York, el primer mandatario detalló que este fondo se conformaría bajo tres vías y los recursos que se recauden sean entregados de manera directa, sin intermediarios, a los millones de beneficiarios alrededor del mundo.

"La propuesta de México para establecer el Estado mundial de fraternidad y bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución anual del 4 por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta.

Noticia Relacionada Santiago Nieto deja la UIF; es reemplazado por Pablo Gómez

Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo del Grupo de los 20", sostuvo.

Subrayó que de conformarse este fondo podría disponerse de alrededor de un billón de dólares de manera anual y quienes financien este plan de fraternidad sean reconocidos de parte de la ONU.

Insistió en que los recursos podrían llegar a los beneficiarios de manera directa, a través de una tarjeta o un monedero electrónico personalizado, para evitar se quede en "aparatos burocráticos", tal como se hace en México como los programas sociales.

"Cuando se entregan fondos, supuestamente para ayudar a los pobres a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil u a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios".

Dinero que podría ser destinado a "adultos mayores, a niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productos, así como adquirir vacunas y medicamentos gratuitos".

López Obrador dijo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían darle fondo a este fondo, diseñado la estructura requerida y haciendo un censo de los países más pobres del mundo.

Dijo duda que dicha propuesta sea rechazada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya que no está basada en armas nucleares o invasiones militares, al contrario, buscar contribuir a la estabilidad y la paz mundial.

A trabajar contra la corrupción

Al presidir la reunión 8 mil 900 de Consejo de Seguridad, el titular del Ejecutivo insistió en la necesidad de trabajar contra la corrupción a nivel mundial.

"Sería hipócrita ignorar que el principal planta es la corrupción en todas sus dimensiones, la política, moral, económica, fiscal y la financiera, sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales.

Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño adulterando las leyes".

La ONU no ha hecho nada por los pobres

En la sede de Naciones Unidas, el titular del Ejecutivo Federal señaló que este organismo internacional a lo largo de los años no haya hecho algo relevante en favor de los pobres.

"Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial En beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia punto hoy es tiempo de actuar contra la marginación atendiendo las causas no solo las consecuencias", señaló.

López Obrador indicó que es necesario que este organismo internacional "despierte de su letargo y salga de la rutina del formalismo, que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunde el planeta con más decisión profundidad".

Un fracaso, distribución de vacunas anticovid a través de Covax

Al asegurar que actualmente vivimos en una decadencia social, en donde se da el influyentismo y prevalece el negocio, puso como ejemplo el poco acceso de algunos países a la vacunas contra en Covid-19.

Indicó que mientras las farmacéuticas han vendido el 94 por ciento de las vacunas, el mecanismo Covax, creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el seis por ciento. Lo que calificó como un "Un doloroso y rotundo fracaso".

"Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente: en el mundo actual la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada.

El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro y, con ello, nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad".

El político tabasqueño dijo que si los gobiernos no son capaces de revertir estas tendencias, mediante acciones no se podrán resolver los grandes problemas que aquejan a los pueblos del mundo.

El presidente de la República acudió la mañana de este martes a la sede de la ONU, en Nueva York, Estados Unidos, para emitir un mensaje durante el debate abierto de alto nivel "Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales: exclusión, desigualdad y conflicto".

Previo a su participación en el Consejo de Seguridad, el mandatario mexicano se reunió con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para conversar sobre la relación y colaboración de México con la Organización.

En las inmediaciones del hotel Millennium Hilton, donde se hospedó ayer por la noche López Obrador, se dieron cita decenas de mexicanos con la intención de saludarle, y con motivo de su cumpleaños le cantaron las tradicionales Mañanitas.