¡Cuida a tu mascota! Profeco revela las peores croquetas para perro en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio con las mejores y peores alternativas de comida para cuidar la salud de tu perro de compañía.

El estudio comparó 46 marcas de diferentes componentes cárnicos y precio. Ricardo Sheffield, procurador del consumidor, menciona que todas las croquetas están basadas en estándares estadounidenses, ya que en México actualmente no hay una norma para estos productos.

Estas son las peores croquetas para perro, según la Profeco

Uno de los principales puntos del estudio es que encontró que la mayoría de las marcas cumplen con el estándar de calidad de EU. La excepción fue Keprecio, que está por debajo de las recomendaciones de la Asociación Americana de Oficiales de Control de Alimentos (AAFCO por sus siglas en inglés).

De esta manera, la procuraduría encontró que hay croquetas hechas de pura carne y otras de vísceras y huesos, motivo por el cual existe variación en los precios. El estudio estará disponible para su consulta en la revista del consumidor a partir del mes de julio.

Por otra parte Sheffield señaló que al no existir una norma mexicana a la cual atenerse, las marcas colocan frases en sus empaques que no pueden comprobarse.





"Hay un montón de frases mentirosas que no se pueden comprobar (...) Abusan porque no hay normas", condenó el procurador para el medio.

Algunos de los ejemplos mencionados por Sheffield fueron las frases de Natdog, que señala un "irresistible sabor a pollo" aunque sólo se trata de harina de pollo. Otro caso es el Beneful de Purina, que asegura una "salud radiante".

No obstante solo hay un producto que corre el riesgo de salir del mercado. Se trata de Respet, que declara cuatro kilos, aunque realmente vende 3.9 en total.

¿Cúales son las peores marcas?

Las croquetas para perro son un alimento indispensable para nuestros lomitos, pues requieren de comida que les aporte los nutrientes que necesitan para tener energía y ser saludables.

Sin embargo, no todas las marcas que se venden en el mercado nacional son de buena calidad, por lo que la Procuraduría Federal del consumidor, decidió analizar las marcas que se venden en los establecimientos, a fin de orientar a los consumidores.

Se analizaron 41 productos de alimento para perros adultos que se comercializan en la Ciudad de México y tienen presencia a nivel nacional. La muestra se compone por 40 marcas de alimento seco y sólo uno marca de alimento semi-húmedo. Debido a la gran variedad de productos que existen en el mercado se elaboró una clasificación de los alimentos de acuerdo con sus características nutricionales y atributos especiales.

Croquetas que no cumplen con especificaciones

-Croquetas Marca: Can Pro

Leyenda de mercadotecnia:"Alimento balanceado para perro".

Dice: "Contiene carne de pollo y res", sin embargo el producto está elaborado de harina de pollo y harina de carne.

Indica "Menos Olor", que no demuestra .Presenta la leyenda "Nutrición Balanceada que se nota", que tampoco demuestra.

Presenta las leyendas mercadológicas "Mejor Higiene", "Una buena alimentación se refleja en la salud y carácter de su mascota", que no se demuestran técnicamente.

-Croquetas Marca: Best Choice

Frase: "Alimento completo y balanceado para perros adultos de todas las razas":

Presenta la leyenda mercadológica "Irresistible sabor a carne", que no se demuestran experimentalmente.

-Croquetas Marca: Chop!

Producto: "Alimento balanceado para perros adultos".

No cumple: Presenta la leyenda mercadológica: "Riquísimo por su delicioso aroma y sabor", que no se demuestra técnicamente.

-Croquetas Marca: Nutrescan

Prodcuto: "Alimento para perro adulto".

Muestra leyendas como: "Natural", "Naturalmente sano", "Cocinado con ingredientes frescos", "Alimentar a tu mascota con una dieta natural, realmente marca una diferencia. De esta forma gozará de una buena salud, felicidad y longevidad", "Un alimento natural contiene ingredientes fresco y sin conservadores, por lo tanto es más saludable y digestible. Ingredientes frescos y naturales, cocinado con ingredientes frescos como hígado, carne y vegetales", "Conservadores y antioxidantes naturales", y "Proporciona la salud y vitalidad que tu mascota necesita", estas indicaciones no las demuestra.

-Croquetas Marca: Hi Multipro

Dice "Alimento completo para perros adultos de todas las razas".

No cumple: Presenta las leyendas: "Perfectamente equilibrado", "ISD Inmunoreforzadores del Sistema Digestivo" y "Previniendo el envejecimiento prematuro", "Alta digestibilidad", "heces más firmes, secas y sin olor", "HI MULTIPRO contiene un alto contenido de proteína de pollo que lo hace más rico y nutritivo, para que tu mascota lo coma siempre con gusto", lo cual no demuestras en las pruebas.

No cumple con la recomendación AAFCO (relación de la proteína-grasa).

-Croquetas Marca: NUFIT

Leyenda de mercadotecnia: "Alimento para todas las razas, adulto".

Indica que es un "alimento balanceado", "formulación integral para la salud y fortaleza de tu perro", "fortaleza alimento formulado con carne, cereales, minerales", "complementos vitamínicos y aminoácidos que ayudan a un excelente crecimiento y fuerte de sus huesos y músculos", sin embargo, no lo comprueba.

Normatividad empleada

NOM-002-SCFI-2011. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verificación.

NOM-012-ZOO-1993. Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, que incluya las modificaciones del 2004.

NOM-061-ZOO-1999. Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal. · Asociación Americana de Controles Oficiales Alimentarios (AAFCO).