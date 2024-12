Presidenta frena 2 mil licitaciones del IFT del espectro radioeléctrico: "Se usarán todos los recursos legales"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se utilizarán todos los recursos jurídicos necesarios para impedir "el albazo que quisieron hacer" con la licitación de lo todo lo que queda de la banda radioeléctrica, es decir de aproximadamente 2 mil 400 estaciones distribuidas en todo el país.

La mandataria insistió en que el instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) intentó entregar diversas concesiones para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su desaparición, pero aseguró que no pasará porque la licitación se va a frenar con los recursos legales correspondientes.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó que la desaparición del IFT , viene desde una iniciativa de febrero pasado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y "justamente un día antes de que se publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta iniciativa , se hace público el inicio de la licitación de más de 2 mil 400 cachitos y cachotes de espectro; algunos son cachitos porque son pequeños para radios comunitarias y algunos grandes como la de 600 Megahertz que permitiría a un proveedor de telefonía celular ofrecer 5G".

Por tal motivo, añadió, hay tres razones fundamentales para que no se den estas concesiones: Que el proceso de licitación no es apegado a la diligencia adecuada para dar la certeza jurídica correspondiente; la licitación como está planteada no cumple con algunos aspectos de cobertura social y esto es parte importante del mandato de cobertura social que esta en la Constitución; y el cobro de espectro que es parte del aprovechamiento que tienen que tener.

"Hay una estrategia con la Consejería jurídica para que esto quede frenado en una semana o dos y en su caso se vuelva a iniciar el proceso una vez que esté regulado el Telecomm y el de competencia como está establecido en la reforma constitucional", puntualizó Peña Merino.

El espectro radiológico es propiedad del Estado mexicano y éste tiene distintas bandas para distintos usos, puede ser difusión o conectividad. El IFT tiene dos funciones centrales: Una tiene que ver con el tema de competencia, y la otra con la otorgación de espectro y licencias, esto como cualquier bien público se hace a través de concesiones.

La presidenta Sheinbaum advirtió que retirará las concesiones que el regulador entregó en días pasados, sin dar a conocer el nombre de los afectados que se estarían revocando.

Explicó que de acuerdo al decreto, una vez que quede extinguido el IFT, un área se irá a la Agencia Digital, otra a un organismo que se va a crear el próximo año, en donde estarán unas funciones del IFT y la Cofece, y otra parte quedará en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"Quisieron dar un albazo, imagínense licitando todo lo que queda del espectro. No se puede permitir eso porque es la decisión del Estado mexicano y no de unos cuantas personas que son parte del IFT que están molestas, no va a proceder, haremos todo lo jurídico que sea necesario", enfatizó Sheinbaum.