Presidenta descarta reunión con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La presidenta Claudia Sheinbaum, descartó la posibilidad de reunirse con las y los ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en votación, aprobó, que se entregue al Senado de la República la información necesaria para realizar la elección de jueces, magistrados, y ministros en 2025:

"No me voy a reunir con la Corte, la secretaria de Gobernación tiene la atribución de reunirse con cualquier poder y resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad del país. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación cuatro a tres a favor de que se voten las listas. (...) Ayer aceptó la Corte recursos de inconstitucionalidad de partidos políticos, los partidos no tienen atribución de presentar estos recursos".

Entre quiénes ayer votaron en contra, estuvo la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

Defienden validez de la reforma judicial





La consejera Jurídica de la Presidencia de México, Ernestina Godoy, y el coordinador de Política y Gobierno de México, Arturo Zaldívar, defendieron la aplicación de la reforma al Poder Judicial.

En la conferencia matutina de éste jueves, ambos funcionarios, especificaron que el artículo 94 fue objeto de una reforma y contempla que se renovará cada dos años la Presidencia de la Corte; pero que no debe interpretarse de manera incorrecta:

"Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma, es rotatoria, es cada dos años, de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces, no hay ninguna confusión. No hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma porque explica cómo se va a nombrar a la presidencia de la suprema corte".

Detalló que la presidencia de la Suprema Corte será rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva.