Preocupan a López Obrador expresiones de Francisco Martín Moreno

El presidente de México anunció que responderá al escritor y a quienes "se han quedado callados" frente a este tipo de declaraciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo preocupado por las expresiones del escritor Francisco Martín Moreno en un programa de radio, en el sentido de proponer "quemar vivos" a los morenistas en el zócalo capitalino.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que el mensaje del escritor le preocupa, "no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas". Recordó el famoso poema atribuido a Martin Niemöller que termina con la frase: "Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar".

No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa... 1/4 https://t.co/vtuJklVcAU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2020

En un vídeo desde Bavispe, Sonora, López Obrador recordó que en febrero de 2017 Francisco Martín Moreno, con su "extravagancia autoritaria", dijo que no votaría por él y que en aquel momento se lo agradeció.

No obstante, "ahora se pasó porque declaró que si se viviera en los tiempos de la Santa Inquisición, quemaría uno por uno a los morenistas; es decir, nos quemaría todos porque yo soy morenista con mucho orgullo, nada más que tengo licencia. Ahora estoy a cargo de atender a todos sin distinción de partidos".

Calificó a las declaraciones del escritor como un "exceso" porque "siembran odio". Llamó a dejar de lado la ley del Talión: "nada de diente por diente, ojo por ojo, porque entonces nos quedaríamos chimuelos todos o tuertos todos, amor y paz".

Atribuyó las expresiones a la molestia de los conservadores frente a la transformación que impulsa su gobierno, donde no hay impunidad y se está acabando con la corrupción: "ellos se caracterizan por eso, por ser muy corruptos. Tampoco les gusta que haya justicia, que haya igualdad. No sé cómo van a los templos y olvidan los mandamientos, olvidan el principio esencial del humanismo, [que es] el amor al prójimo. Así hay que contestar, no de manera violenta; no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, hay que enfrentarlo haciendo el bien".

Pidió que "no se pierdan lo que le voy a decir a este señor y a otros que se han quedado callados ante este tipo de declaraciones. Supuestamente son antifascistas. ¿Por qué callan ante una situación así?, ¿por qué no pintan su raya y se deslindan? Pueden decir ´no estamos de acuerdo con los morenistas, no estamos de acuerdo con el presidente, pero no podemos permitir que se propague el odio´. Eso no es amor y paz".

El viernes, Francisco Martín Moreno ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter, "por la metáfora literaria impropia de las redes".

El presidente acudió a La Mora, en Bavispe, para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en la zona e informar a la familia Langford-Miller de los avances en las investigaciones de la masacre de miembros de esa comunidad mormona, el 4 de noviembre de 2019.

"Se está haciendo justicia, ya hay detenidos y no va a quedar impune ese crimen", dijo. "Ahora la gran diferencia es de que no se permite la impunidad, que la autoridad está separada, es independiente de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco".

En la emboscada contra la familia, perteneciente a la comunidad de LeBaron, murieron nueve personas: Rhonita Maria Miller (30 años), Howard Jacob Miller, Jr. (12 años), Krystal Bellaine Miller (10 años), Titus Alvin Miller (8 meses), Tiana Gricel Miller (8 meses), Christina Marie Langford Johnson (29 años), Dawna Ray Langford (43 años), Trevor Harvey Langford (11 años), Rogan Jay Langford (2 años).