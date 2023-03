Por 'reparto de puestos', veto a designaciones del INAI: AMLO

Sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que lo vetó, pues es un derecho constitucional que tiene porque al parecer no se actuó bien.

"Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse".

López Obrador cuestionó los salarios de los comisionados del INAI y que en ese organismo se gasten 982 millones de pesos al año.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (JUCOPO), Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la constitución y las facultades que tiene el Presidente.

Además, lo consideró una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación, entonces pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, "eso era de la época del PRIAN".

AMLO señaló que todos los que están ahí son iguales, esos nunca ven nada, "¿qué transparencia puede haber? si a penas se creó el INAI y se declaró en la época de Fox que no se darían a conocer los nombres de las empresas de los hombres de negocios que no pagaban impuestos y mantenían oculto quienes no pagaban impuestos".

Ese mismo organismo fue el que ordenó que se mantuviese en secreto todo lo que había hecho Odebrecht en los fraudes de Pemex, ¿qué han visto los del INAI de la corrupción que operaba? Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna, de los contratos que recibieron García Luna y sus socios por 700 mdp.

"¿Hubo algo del INAI y la transparencia sobre el tema? ¿ellos dieron a conocer que el PAN había entregado millones de pesos a García Luna? ¿qué cosa es lo que han hecho? Díganme de una denuncia de corrupción ¿sabe cuánto cuesta el INAI? Cerca de mil millones de pesos al año".

Obrador aseguró que no es advertencia ni mucho menos amenaza, es cero corrupción, cero impunidad nada de negociaciones en lo oscurito porque sin duda que hubo acuerdos.

"Que no pasan la prueba, si son gentes deshonestas, que es de dominio público o gentes que están vinculadas, militantes de partido y lo impide la ley no; si pasan el examen mejor, ya les dije que me tocó decidir sobre IFETEL y me presentaron a una persona y a penas la iba a pasar al Senado y me llega información que estaba vinculado a uno de los grupos preponderantes".

