Por asesinar a su violador, condenan a Roxana Ruiz a 6 años de prisión

El juez del Poder Judicial mexiquense determinó que Roxana Ruíz era culpable del delito de homicidio simple, por haber asesinado a su agresor, quien en 2021 la perpetró, por lo que fue sentencia a 6 años, dos meses de prisión.

Fue la juez Mónica Palomino, quien dictó la sentencia luego de concluir la audiencia de individualización de sanciones realizada en los juzgados de juicio oral que duró poco más de dos horas.

"Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta", dijo Roxana al salir.

La joven quien actualmente tiene 22 años, aseguró que ella únicamente se defendió y de no haberlo hecho, su agresor habría escapado y ella sería una más en la lista de feminicidios.

Pese a la sentencia, Roxana no pisará la cárcel ya que su defensa promoverá un recurso de inconformidad ante el Tercer Tribunal de Alzada, con sede en Texcoco.

En cuanto a la familia de su presunto agresor, adelantó que apelarán la decisión de la juez en busca de que el delito sea por homicidio grave, ya que en su opinión desechó pruebas científicas que supuestamente demostraron que la joven nunca fue violada.

La presunta víctima fue detenida en mayo de 2021, cuando dejó el cuerpo de su agresor sobre la calle Organillero casi esquina con Avenida Chimalhuacán.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Mexiquense, ese día ambos pasaron la noche juntos, sin embargo, en algún momento, Sinaí trató de abusar sexualmente de Roxana.