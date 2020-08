Poder Judicial y FGR atenderán traición a la patria de expresidentes

Respecto de que si se les puede atribuir el delito de traición a la patria a de los expresidentes de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso lo resolverá la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial.

Pidió esperar a que concluya la investigación del caso Lozoya para evitar "torcer la ley" o para aplicarla a conveniencia, como sucedió en el caso de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

"No hay que torcer la ley como en el caso de la maestra Elba Esther Gordillo. Como la corrupción no era delito grave, pues le pusieron lavado de dinero, cuando era una represalia, una consigna. No hay que torcer la ley para aplicarla a conveniencia y yo confío en que así va a ser".

"Tengamos confianza, sí hay un auténtico Estado de Derecho. Hay independencia de poderes, no se persigue a nadie, no hay represión a los opositores, no se fabrican delitos, no hay consigna en contra de nadie".

Refrendó una vez más su confianza al trabajo del Fiscal Alejandro Gertz Manero y a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"En los dos casos son personas íntegras, honestas. Los cambios están en todo. Qué diferencia con los procuradores de antes", puntualizó.