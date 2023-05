'Poder Judicial está podrido'; AMLO adelanta 'Plan C' electoral

Luego de que este lunes la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la primera parte del Plan B de la reforma electoral, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva estrategia "Plan C".

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal anunció un plan C de la reforma electoral, acusando al Poder Judicial de no tener remedio y estar podrido.

"Ahí viene el C, ahí viene el C, no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuado de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo, es de sentido común, de juicio practico".

El mandatario federal dio a conocer que el plan C, es buscar la mayoría calificada para el próximo proceso electoral a favor de Morena y sus aliados.

"De 500 diputados para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en las próximas elecciones para poder hacer reformas constitucionales".

El lunes 8 de mayo, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte de Plan B, con la justificación que violaría en el procedimiento legislativo.

