Plantea AMLO iniciativa de reforma para absorber órganos autónomos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que prepara una iniciativa de reforma para que los órganos autónomos sean absorbidos por las secretarías del Estado, con el propósito de ahorrar recursos, reducir el aparato burocrático y, sobre todo, para que estén al servicio de la sociedad.

El Mandatario comentó que los trabajadores de estos organismos autónomos eran utilizados para cooptar a la gente, a través de plazas de trabajo.

"Tenemos que terminar ya con la simulación, con todo este andamiaje que crearon para engañar, para simular y desde luego para cooptar gente, porque tienen trabajo los cercanos a los altos funcionarios públicos, a legisladores, recomiendan. Cuando van a dar una plaza para ser consejero en uno de estos organismos autónomos se inscriben cientos porque un buen sueldo, bien pagados, no hacen nada", dijo.

Además, aseguró que no tienen la finalidad de servir a la población, ya que no laboran sábados ni domingos y su horario de 8 horas no lo cumplen al cien por ciento.

"¿Ustedes creen que esos trabajan el sábado y el domingo? No, ocho horas. O sea, no, no, no, es el desayuno, llegan a la oficina a las 10:00, tomar el café, antes era leer el periódico, pero ahora ya es el internet, dos, tres cosas, ya llegó la hora de la comida, ya no regresan; si regresan, una o dos horas. Ahora como está la pandemia pues todo está automatizado, todo es por teleconferencias", recalcó.

Explicó que, al igual que con la desaparición de los fideicomisos, el Gobierno Federal podrá tener un ahorro sustancial.

"Nos ayudó mucho el que se cancelaran los fideicomisos porque nos ahorramos como 50, 60 mil millones de pesos, pues por eso no tenemos necesidad de contratar deuda, porque ahorramos".

López Obrador indicó que será una reforma administrativa para que los organismos autónomos "sean auténticos representantes de los ciudadanos".