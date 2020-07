Piedra Ibarra denuncia ante la Fiscalía amenazas de muerte por el caso Giovanni López

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que fue amenazada de muerte por investigar el homicidio de Giovanni López a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco. "Me dijeron que no me metiera con el gobernador de Jalisco, cuando yo estoy investigando el caso y no he señalado a nadie", dijo la ombudsperson.

"Las amenazas recibidas eran de diversas personas, de varios estados del país, de diversos estados del país y fueron yo creo que más de cien números telefónicos los que tengo registrados y documentados, quienes me amenazaban no solo a mí, sino que involucran a mi familia", añadió en conferencia de prensa a la que convocó pero sin aceptar sesión de preguntas y respuestas.

"No vamos a permitir que siga imperando la impunidad. Vamos a seguir trabajando para convertirnos en una auténtica Defensoría del Pueblo. No voy a ceder ante amenzas, mi responsabilidad es con el pueblo de México", enfatizó la Presidenta en rueda de prensa. (2/2) pic.twitter.com/xuW57cBV0Y — CNDH en México (@CNDH) July 2, 2020

"Se está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esa investigación" de brutalidad policiaca, completó. "En el aniversario de los 30 años de la comisión yo había dicho, y desde que llegué lo dije, que yo pretendía hacer una defensoría del pueblo y entonces se desató una campaña mediática donde se decía que yo solamente quería atender a los pobres, cosa que es falsa".

Detalló que los hechos ocurrieron el domingo 8 de junio, cuando fue víctima de "ataques cibernéticos" así como amenazas vía mensajes de texto y por Whatsapp, provenientes de más de 100 números telefónicos de diversos estados "A mí y a mi familia, pero no me atemorizan. Estoy acostumbrada a tener presión como víctima, pero ahora tengo el estatus de poder impedir que haya más violaciones de derechos humanos", dijo.

"Esas amenazas tenían que ver con eso, donde se me atacaba, pero llegaban a ese punto de amenazarme de muerte", insistió luego de informar que la denuncia ya está formalizada en la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. "En ese caso no he señalado a nadie [como responsable] y vamos a seguir adelante con la investigación", dijo.

El joven Giovanni López fue asesinado por cuerpos policiales en el estado de Jalisco el pasado 4 de mayo, situación que causó mucha molestia entre la sociedad mexicana, al grado de hacerse sentir en las calles con varias protestas con cruce de declaraciones entre el gobernador Enrique Alfaro y el presidente López Obrador. Lo anterior ocurrió en medio del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.