Piden ONG a SCJN no avalar corridas de toros

A poco más de un año de que las corridas de toros en la Plaza de Toros México fueran suspendidas de manera indefinida, este espectáculo podría regresar luego de que la empresa Diversiones y Espectáculos ETM, dueña del recinto, promoviera un amparo el cual será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado 19 de septiembre, la Segunda Sala de la Corte anunció la revisión del amparo en contra de la suspensión que impide la celebración de corridas de toros en la Plaza México desde mayo de 2022.

En sesión privada, los ministros determinaron que el asunto cuenta con las características necesarias para ser revisado. Las ministras Loretta Ortiz Ahfl, Yasmín Esquivel y el Ministro Luis María Aguilar se pronunciaron a favor de atraer el caso. En tanto, el Ministro Javier Laynez Potisek votó en contra. El Ministro Alberto Pérez Dayán, no estuvo presente en la sesión.

"Las ministras y los ministros integrantes de esta Segunda Sala, determinaron en forma colegiada y contra el voto del Ministro Javier Laynez Potisek y la ausencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que el amparo en revisión 248/2023, tiene méritos de interés y trascendencia para que este alto tribunal lo conozca".

Ante la posibilidad de que la SCJN declare fundado el amparo promovido por Diversiones y Espectáculos ETM, lo cual significaría el regreso inmediato de las corridas de toros en la Plaza de Toros México, organizaciones civiles, animalistas y asociaciones protectoras de animales han expresado su preocupación y exigieron a los ministros de la Segunda Sala respetar la vida y la integridad de los animales.

En entrevista con SinEmbargo, Josemaría Férez Gil, asesor jurídico de Animal Heroes, indicó que gran parte de la preocupación que existe se debe a que la Ministra Yasmín Esquivel, señalada por plagio de su tesis de licenciatura, es protaurina, pues en diversas ocasiones ha votado a favor de este tipo de "espectáculos".

"La Ministra Yasmín Esquivel es protaurina ¿por qué decimos que es protaurina? porque ella fue la única que votó en contra cuando esa misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que el Gobierno de Nayarit y su Congreso declaran patrimonio cultural los eventos taurinos, ella en su exposición señaló que consideraba que sí podía el Gobierno de Nayarit declarar como Patrimonio Cultural los eventos taurinos. En esa oportunidad Loreta Ortiz, Pérez Dayán, Laynez Potisek y Luis María Aguilar votaron a favor de que fuera inconstitucional que se declarara como Patrimonio Cultural los eventos taurinos".

El asesor jurídico de Animal Heroes expresó su preocupación ante la posibilidad de que la Ministra Yasmín Esquivel, quien ha defendido estas prácticas, sea la encargada de elaborar el proyecto de resolución.

"Es una Ministra que claramente tiene una postura a favor de los eventos taurinos y creemos que los otros ministros han emitido sentencias como está en Nayarit que han sido favorables a quienes nos oponemos al maltrato animal y confiamos que estos cuatro ministros adicionales continúen defendiendo a los animales y entendiendo que ninguna actividad que implique sufrimiento innecesario de los animales está protegida por la Constitución y en que el texto de la Constitución de la Ciudad de México es muy claro al señalar que todos las autoridades y todos los habitantes debemos cuidar de los animales, por lo tanto, el amparo debe concederse y este recurso de revisión debe ser considerado infundado".

El 10 de junio de 2022, el Juez federal Jonathan Bass concedió una suspensión indefinida de los espectáculos de toros en la Plaza de Toros más grande de todo el mundo, tras un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, que se opone al trato degradante que se da a los los toros y que "viola el derecho a un medio ambiente sano".

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa determinó la suspensión indefinida de los espectáculos de toros en la Plaza México. Días antes, el 27 de mayo, este mismo juez ya había emitido una orden donde suspendía provisionalmente las corridas de toros en la Ciudad de México y programó una audiencia, realizada el viernes 10 de junio, para sopesar si la medida era definitiva o no.

Ante esta situación, la Plaza de Toros México emitió un comunicado para informar que diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas y agotará todas las instancias legales a favor de la tauromaquia. La Plaza de Toros México indicó que continuará con la celebración de los eventos no taurinos que han sido anunciados.

La suspensión indefinida de las actividades taurinas en la Ciudad de México ha despertado un intenso debate entre dos grandes bandos, el de quienes apoyan e impulsan porque se termine la tauromaquia, un espectáculo que fomenta el sufrimiento de los animales y, otro sector, cada vez menor, que argumenta que las corridas de toros son una tradición que debe mantenerse.

Días antes, el 15 de junio, la SCJN resolvió que las corridas de toros y peleas de gallos no pueden considerarse patrimonio cultural por infligir sufrimiento innecesario, cruel y deliberado contra las especies animales. No obstante, esto no significa su prohibición.

Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte invalidó parcialmente un decreto emitido en Nayarit en 2019, que declaró a la Fiesta Taurina y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de ese estado.

El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán precisa que a estas actividades no se les puede clasificar de esa manera como se hizo en un decreto de Nayarit, pero eso no significa que el máximo tribunal se pronuncie sobre su prohibición.

"Toda interpretación de esta sentencia, en el sentido de que las peleas de gallos o la fiesta taurina resultan contrarias o prohibidas por la Constitución, resultaría claramente errada. Esta Sala única y expresamente considera que dichas actividades no son susceptibles de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial, sin hacer algún pronunciamiento que vaya más allá de tal conclusión, pues como se ha razonado, ello resulta ajeno a la controversia planteada en el presente recurso", destacó el Ministro.