Hasta algunos famosos piden el linchamiento del policía asesino de 'Scooby'

La ira de los usuarios en redes sociales afloró en las últimas horas luego del caso del perrito asesinado al ser arrojado a un cazo de aceite hirviendo en una carnicería en el municipio de Tecámac, en el Estado de México.

Tras la captura el pasado martes 30 de mayo de Sergio ´N´, homicida de ´Scooby´ como posteriormente se dio a conocer el nombre del animal, diversos usuarios en redes han hecho llamado al linchamiento, e incluso que se le haga lo mismo al agresor del canino.

Famosos expresando su repudio hacia el agresor

Entre todos los internautas que han expresado su desprecio en sus cuentas, destacan figuras conocidas como la del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de la Comisión Nacional Antihomicidio (Conaho), de la Secretaría y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a Sergio ´N´ en Coyoacán, Ciudad de México, Salinas Pliego tuiteó:

"Pues el delincuente parece marrano (sic). ¿Alguna idea de cómo puede pagar su crimen? Yo digo que se lo presten al pueblo bueno y sabio 5 horas... ellos sabrán qué hacer, ¡yo pongo el aceite!"

Su tuit llegó hasta hoy jueves a más de 20 mil reacciones y en una de las diversas respuestas que dio en su cuenta, el empresario escribió: "Sus garras sucias en aceite hirviendo por 3 minutos. Al parecer es policía".

Otro de los famosos que se unieron a la ´crucifixión virtual´ fue David Faitelson, quien escribió en su Twitter: "Yo colaboro con el dinero que haya que poner para que se encarguen de él en la cárcel... Indíquenme con quien me dirijo..."

Por otro lado, este texto generó opiniones divididas como la del usuario que le respondió: "Generando violencia, David. Si le pasa algo en la cárcel tú vas a ser el culpable"

El contexto de la situación

Fue el 28 de mayo del presente año cuando el individuo conocido como Sergio ´N´ amedrentó con un cuchillo y amenazó a un locatario de una carnicería en el poblado de San Pablo Tecalco, Tecámac.

De acuerdo a la declaración del carnicero, el hombre se encontraba alcoholizado y luego de agredirlo verbalmente se retiró del negocio, vio al perro que pasaba por ahí, lo levantó y lo aventó a un cazo de aceite hirviendo, lo cual ocasionó la muerte del animal.

Esta cruel acción quedó documentada en video que posteriormente fue difundido en redes sociales y que no tardó en hacerse viral. Ciudadanos y diversas organizaciones han pedido justicia para ´Scooby´.

Luego de que cayera el maltratador de animales, los internautas en Facebook también pedían su linchamiento. "No estoy de acuerdo (con) que se les dé seis años a los asesinos de animales, por mí que le hagan lo mismo", comentó una usuaria.

Otros comentarios que recibió fueron: Sería buena idea que se castigara de la misma forma en que provocan el daño a los animalitos, igual y así se aprendería a respetar la vida de ellos, qué nada tienen que ver con los problemas en la humanidad", o bien: "No suelo desear males, pero quién cometió esto si se gana la tortura la verdad".

Era policía

En Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx), confirmó que Sergio ´N´ pertenecía al organismo cuando asesinó a Scooby

Detalló que cuando la Fiscalía del Estado de México emitió una orden de aprehensión en contra del antes citado fue cesado de sus funciones.

"Sobre el imputado que posiblemente arrojó a un perro a un cazo de aceite, informamos que formó parte de esta institución; cuando la @FiscaliaEdomex giró la orden de aprehensión en su contra, fue suspendido. La #SSC aportó elementos para su localización y colaboró en su detención", señaló.

Asimismo, en la corte del penal de Chiconautla, Estado de México, en la audiencia que se llevó acabo ayer 31 de mayo, el juez de control que se encargó del caso vinculó a proceso a Sergi ´N´ y dictaminó la prisión preventiva justificada.

Por otro lado, estableció un plazo de un mes para concluir con la investigación complementaria, por lo que el individuo seguirá en prisión por el tiempo que duren las indagatorias.

La Fiscalía del Estado de México informó que, también se giró una segunda orden de aprehensión en contra de Sergio ´N´ por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por haber amenazado al carnicero, pues el detenido lo habría amenazado con un cuchillo y un arma de fuego.

El perrito tenía dueño

Se comprobó que el animal violentado no era callejero y que su nombre era Scooby.

El ´lomito´ fue bautizado en primera instancia en las redes sociales como "Benito" debido a que el lamentable suceso ocurrió en una calle llamada Benito Juárez, e incluso se hizo viral con el hashtag #JusticiaParaBenito, sin embargo, posteriormente se dio la noticia de que la criatura no era callejera, sino que estaba bajo el resguardo de un niño y su familia. Roberto, como se llama su pequeño amo, había adoptado a Scooby de un refugio de animales, recuerda su mamá que lo rescataron de ser sacrificado por la dependencia y que desde ese momento se hizo parte de su familia.

Cabe destacar también que, el animal no murió instantáneamente, sino que experimentó una lenta y dolorosa muerte producto de las severas heridas que sufrió, aunque Roberto llegó a auxiliar a su amigo, no pudo mas que sostener su patita en los últimos momentos de vida que le quedaron. De acuerdo con la necropsia realizada a Scooby, el canino no tenía más de 8 meses de edad, por lo que era apenas un cachorro.

Convocan a marcha

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los animales convocaron a una marcha este 25 de junio del Ángel de la Independencia al Zócalo

"En 2010 la muerte de #Callejerito marcó un importante avance jurídico en torno a los derechos de los animales en todo México. En 2023 la muerte de #Scooby debe marcar un importante precedente para endurecer las penas por crueldad animal.

"Asiste a la marcha pacífica ciudadana por los derechos de los animales este domingo 25 de junio u organiza la propia en tu ciudad/estado/país", escribió la asociación civil Mundo Patitas.