Pide Ebrard a Mario Delgado definir fecha para debate entre 'corcholatas'

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard pidió piso parejo en la competencia por la candidatura presidencial de Morena, y propuso fijar fecha para que todos los aspirantes renuncien a sus cargos públicos y la realización de un primer debate antes de junio de 2023.

De igual resaltó que la empresa encuestadora que sea contratada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena sea supervisada por al menos dos empresas ajenas para garantizar que la persona elegida sea realmente la mejor posicionada y respaldada por la población.

"He acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde hace 23 años, no desde ayer, y a mí siempre me ha costado y no me importa. Es bien fácil apoyar a alguien cuando te dan, pero lo que hay que ver es que alguien te apoye cuando te cuesta y van contra corriente", expresó.

Tal postura, la hizo saber desde el pasado mes de diciembre al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien le entregó una carta con su propuesta.

El documento empieza:

"Hoy nuestro movimiento tiene ante sí el reto de preservar y profundizar la transformación. Tiene el desafío inmenso de mantenerse unido para consolidar ese proceso de regeneración de la vida pública".

El debate para el primer semestre del año próximo es la primera de sus propuestas, pues afirma que es preciso contrastar perfiles, trayectorias y propuestas.

También señaló que es necesario establecer una fecha límite para que todos los precandidatos dejen los cargos públicos que desempeñan, y que esto debe ser meses antes de que se levante la primera encuesta para conocer las preferencias de los militantes.

Marcelo Ebrard dijo que, aunque está de acuerdo con estas encuestas, el proceso debe ser realizado y supervisado por empresas independientes y verificadas, donde se plantee una sola pregunta mediante el sistema de urnas simuladas.

Señaló que el triunfo contundente que cristalizó las esperanzas de cambio del pueblo mexicano, él lo ha acompañado y respaldado en la labor de transformación democrática y social emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.