AMLO llama a gobernadores de Morena a ser prudentes, rumbo a elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores morenistas a ser "prudentes" y a que confíen en la población en el marco de la eventual definición de la candidatura presidencial.

A la vez, recomendó a los aspirantes en los distintos procesos electorales a no hacer caso a publicistas ya que son parte de una élite. Sostuvo que ningún "auténtico político" debe pensar que podrá "manipular" a la población.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue consultado sobre los casos de gobernadores que ya comienzan a expresar su preferencia por algún rumbo a 2024, así como a las elecciones estatales de ese año, ante lo cual señaló que "deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente, porque va a ser el pueblo el que va a decidir".

Insistió que, "en el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento" ya se definió que será por medio de encuesta.

Elección libre

Reiteró que Morena se elige mediante encuesta, porque es un recurso que está probado técnicamente para demostrar lo que piensa la población y permite consultar a la población

"Si consideran a una persona honrado o corrupto. Si está cercano a la gente o cuál de ellos le gustaría que fuera candidato; si votarían por él, o por ella... y ahí sale quién es quién".

Por tanto, dijo "nadie debe estar pensando, ningún político sensato o auténtico político, que va a poder manipular. Ya lo de la publicidad, de que ´vístete de esta manera, ponte moco de gorila, o ríete, afilaste un colmillo que está muy grande, abraza a la gente, di estas frases – porque les dan hasta los lemas- yo les aconsejaría a los candidatos que no les hagan caso a los publicistas, no les ayudan, es que lo publicistas no dejan de pertenecer a una élite, no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y por lo general menos precian al pueblo".