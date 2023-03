Pide AMLO al Consejo de la Comunicación fortalecer campaña antidrogas

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradece lo que hicieron en los momentos muy difíciles para nuestro pueblo cuando enfrentamos la pandemia del Covid-19 y nos unimos todos y se logró salvar muchas vidas.

López Obrador destacó que "tuvimos que levantar del suelo el sistema de salud, no teníamos especialistas no se contaba con el equipo médico no teníamos medicamentos, afortunadamente se trabajó en el sector salud, contamos con el apoyo del sector privado en lo relacionado con la salud, nos unimos y desde luego se contó con el apoyo de este consejo de la comunicación".

El mandatario federal destacó que no olvidar que nos unimos todos y se puso por delante el interés general en este caso una labor humanitaria de primer orden, así este consejo está ayudando para seguir informando a la población, para seguir haciendo conciencia en la gente, este es un consejo que tiene una dimensión social y cívica.

"No es asunto de un solo hombre los de un grupo de funcionarios o de la llamada clase política o sólo de la llamada sociedad civil, la democracia es asunto de todos es lo que tienen que ver con la participación del pueblo.

"Yo les voy a hacer una propuesta porque es algo extraordinario lo que han aportado si me preguntan como presidente cuáles son sus preocupaciones principales estaría el que podamos reducir el consumo de drogas, esa es una de mis preocupaciones por qué, si nosotros continuamos sin que se incremente el consumo de drogas sobre todo de estas drogas químicas que son terribles, dañinas, las que tienen que ver con el cristal, el fentanilo que son destructivas".

Porque llevan de manera inmediata a la muerte a quienes consumen estas drogas, "si nosotros logramos que no se incremente el consumo de estas drogas vamos a salvar muchas vidas, pero también vamos a reducir los homicidios en el país".

Obrador señala que afortunadamente no tenemos un consumo mayor de drogas, distinto a la crisis humanitaria que están enfrentando en Estados Unidos por el consumo, en especial, del fentanilo y asegura que en EU hay 100 mil muertos por consumo de drogas y en especial de fentanilo.

"Qué tenemos que hacer (...), evitar su consumo y tenemos algo favorable, somos herederos de grandes culturas, tenemos un pasado profundo en cuanto a costumbres, a tradiciones de ahí dimana ese pasado prehispánico de miles de años que la familia mexicana es muy fraterna, muy solidaria, gracias a eso, a que la familia es la principal institución, con todo respeto no lo es el IMSS, el ISSSTE o el gobierno es la familia, gracias a esa fraternidad familias hemos podido enfrentar todas las calamidades y siempre México sale adelante entonces aún cuando han intentado fomentado el consumo interno de droga no lo han logrado por esos valores que tenemos".

/ct