Pide AMLO considerar espionaje de Peña en Consulta Popular

Sobre la posibilidad de que Enrique Peña Nieto sea llamado a comparecer por el espionaje realizado a través del software Pegasus durante su gobierno a diversos personajes políticos, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, pidió "a la gente tomar en cuenta este tipo de acciones" al momento de emitir su voto en la consulta ciudadana a realizarse el próximo domingo 1 de agosto.

"Yo considero que debe expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos y para eso es la consulta, que se va a llevará a cabo en 15 días, menos, en 20, de este domingo en ocho, entonces eso es, esa es mi opinión y no puedo hablar más, porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral" dijo.