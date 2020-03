Pide AMLO apoyo a gobernadores para entregar programas de Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dentro del plan de apoyo implementado durante esta contingencia se mantienen y refuerzan los programas de Bienestar y para ello solicita el apoyo de los gobernadores.

"Aprovecho para que nos sigan apoyando con vehículos, servidores públicos y vigilancia para que los Servidores de la Nación puedan visitar las casas", señaló.

Debido a que hay beneficiarios que no tienen cuenta bancaria o simplemente no hay una sucursal en sus lugares de origen se les tiene que pagar en efectivo, y se ha dado la instrucción de ir a dejar sus apoyos hasta sus casas para que no salgan.

"Más de la mitad de las personas adultas mayores cuentan con su pensión adelantada", detalló el primer mandatario.

De esta manera el Gobierno Federal tiene contemplado haber terminado de entregar los apoyos para el 10 de abril.

De igual manera, al ser personas mayores y para evitar conglomeraciones, el Presidente ha decidido que ir hasta las casas de los beneficiarios es la mejor opción para protegerlos de un contagio.