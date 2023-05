Pide AMLO a senador Armenta no denunciar a Norma Piña; "la convertiría en mártir", dice

Sobre el asunto de la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quién reconoció que sí escribió mensajes mediante WhatsApp al senador Alejandro Armenta, durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aconsejó al senador, no presentara una denuncia contra Piña.

"Porque si ya es una heroína, mi opinión es que no proceda, claro él tiene otro criterio". En tono de burla, dice que la ministra Norma Lucía Piña "es una heroína".

Abunda que la convertiría en mártir. Y el presidente afirma: "Yo me la pasaría en denuncias, es diario que recibo amenazas, me insultan, me calumnian, lo mejor es la plaza pública".

Y dice más: "Además qué se hace ante un ministro que tiene fuero, el PRI y el PAN bloquean, entonces para qué..."

Por otra parte, López Obrador afirma que no lo asegura, pero el descongelamiento de cuentas de la esposa de García Luna, coincide con la supuesta contratación de la ministra Piña a Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora de Recursos Materiales en la Policía Federal en el periodo de Genaro García Luna".

Anunció que el 2024 será el año de Carrillo Puerto.