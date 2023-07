Pide AMLO a empresas investigar contratos vinculados a Xóchitl Gálvez

Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a pronunciar en torno a la senadora y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

Dijo que tras la denuncia promovida en su contra, las autoridades deben aprovechar para investigar los contratos de las empresas vinculadas a la panista, ante la posibilidad de que exista un delito.

"Me enteré de que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xóchitl".

Y prosiguió: "digo, porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar. Me está demandando porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa delegacional de Miguel Hidalgo".

"¿Por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. Les mando a decir que a mí me llega información de todos, no es información oficial. Yo ni sabía que tenía empresas hasta que me llegó ese documento".