Perfume Paris Hilton: ¿cuáles son 5 de sus mejores fragancias?

Hubo una época en la que pensar en fragancias era pensar en perfumes europeos, con una importante presencia de marcas francesas. Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo pasado han aparecido otros nombres que se posicionaron con fuerza en el mercado.

Estas abrieron el camino para que aparecieran opciones más jóvenes y rupturistas, como las distintas opciones de Paris Hilton perfume, de las que hablaremos aquí. Sin embargo, puede que no sepamos demasiado al respecto y nos perdamos grandes oportunidades.

A continuación, presentamos cinco de los mejores perfumes de la marca de esta reconocida celebrity.

5 de los mejores perfumes Paris Hilton

1. Fairy Dust

Empezamos esta lista de perfumes originales de la marca Paris Hilton con el Fairy Dust, una fragancia que se impregna en la piel y deja una estela a nuestro paso difícil de olvidar. Si no conocíamos las opciones de la marca, esta es una gran opción para hacerlo.

Este Paris Hilton perfume se caracteriza por poseer notas de peonía, azahar de naranjo, flor de loto y melocotón. Una alternativa perfecta para empezar a utilizar al comienzo de la primavera.

2. Siren

Si buscamos los mejores perfumes de marca, el Siren de Paris Hilton tiene que estar entre nuestros candidatos. Se trata de una fragancia para mujeres con personalidad, que buscan que todos los ojos se posen en ellas.

El Siren fue diseñado en el año 2009 por Honorine Blanc, en base a notas frescas de mandarina, durazno, sándalo y vainilla. Dotándolo de una identidad muy particular a la que solo unas pocas se atreverán.

3. Rose Rush

El Rose Rush es uno de los perfumes de Paris Hilton que mayor éxito ha tenido entre los amantes de la marca. Una fragancia que busca inspirar a quienes la usan a cumplir con todo lo que se proponen.

El Rose Rush es un perfume con notas de lichi, cedro, almizcle blanco y nerolí, que le dan una textura olfativa muy particular. Esto le brinda una presencia maravillosa para los días cálidos, donde podemos mostrar la piel impregnada de su aroma.

4. Can Can

Este Paris Hilton perfume es otro de los grandes éxitos de la marca, creado para aquellas mujeres rebosantes de energía que desean comerse el mundo. El objetivo ideal para averiguar dónde comprar perfumes originales y encontrar una botella para nosotras.

El Can Can de Paris Hilton presenta notas de ámbar, almizcle y orquídeas silvestres, proponiendo una identidad basada en la naturaleza que no tiene comparación. Recomendamos usarlo, sobre todo, durante el verano.

5. Just me

Terminamos esta lista de perfumes de la marca con el Just me, una fragancia nocturna pensada para esas ocasiones en donde solo queremos divertirnos. Se trata de un perfume con una excelente duración para que siga con nosotros aún después de dejar todo en la pista de baile.

Este perfume Paris Hilton basa su identidad en detalles compuestos por pimienta rosa, sándalo y vainilla de Tahití, una mezcla perfecta para una fragancia sin igual.

Luego de este repaso de perfumes Paris Hilton mujer, estamos en conocimiento de las mejores opciones de la marca que podemos encontrar.