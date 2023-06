"Percance con pipa no atrasará arranque en refinería Olmeca": Nahle

El incidente con una pipa al interior de la Refinería Olmeca no atrasará su arranque previsto para el 1 de julio, enfatizó la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García.

"No retrasa nada. Nosotros, exactamente el compromiso que hizo el presidente López Obrador, nosotros vamos a meter carga, así se llama, meter carga es cuando uno mete petróleo crudo a procesar a la refinería... el primero de julio vamos a meter carga y ahí empieza el proceso de refinación", confirmó Nahle García.

Este miércoles una pipa de una empresa contratista que ingresó con diésel sufrió un siniestro, esto a consecuencia de una fuga, lo que provocó una chispa que incendió las llantas de la unidad, sin que esto dejara lesionados.

"No hubo ninguna explosión, nada más fue un derrame de la pipa... No nada, nada, nada, están los trabajos de integración y de prearranque; entonces, nosotros todavía no metemos carga, vamos a meter carga más adelante... afortunadamente no hay ningún trabajador lesionado, no hay ninguna pérdida material", explicó la funcionaria.

La titular de la Sener brindó una entrevista a la periodista Azucena Uresti, en su espacio noticioso de Radio Fórmula, en el que detalló que la refinación no será inmediata a partir del 1 de julio, pues los equipos se activan gradualmente para luego destilar.

"Procesar la refinería te puede llevar una, dos semanas, pero lo más importante es meter carga porque hay que calentar toda la refinería, todos los tubos, toda la maquinaria. Todo llega a temperaturas máximas de 350 grados centígrados, entonces hay que ir metiendo el producto llevando esta temperatura poco a poco hasta obtener, en una forma homogénea en todas las plantas", detalló.

La Refinería Olmeca atraviesa actualmente un proceso de integración y pruebas, en los que intervienen 36 mil trabajadores, por lo que se busca dejar listas las 18 plantas, pues a partir del 1 de julio se ingresará el primero de dos trenes de 170 mil barriles de crudo.

"Entra el primer tren que son 170 mil barriles de crudo, tenemos que estabilizar etcétera, nos puede llevar dos o tres meses; después, entra el segundo tren que son otros 170 mil barriles, porque la refinería tiene una capacidad de 340 mil (barriles)", puntualizó.

Una fuga de diésel en una pipa provocó que sus llantas se quemaran cuando se encontraba al interior de la Refinería Olmeca.