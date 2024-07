Pensiones del Bienestar arrancan con 44 mil mdp

El Fondo de Pensiones para el Bienestar arrancó este lunes con una bolsa de 44 mil 894 millones de pesos (mdp) aunque las Afores incumplieron con la transferencia de recursos para ello.

Informó lo anterior en la conferencia Mañanera de éste lunes 1 de julio, el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones, Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Héctor Santana Suárez.

El funcionario detalló que la bolsa estará completa "a finales de esta semana" y que hoy se cuenta con 32 mmdp, de los cuales 24 mil 238 mdp, provienen de lo devuelto por las Afores, y el resto son del INDEP 12 mmdp, Infonavit, mil 809 mdp y otros, 946 mdp.

Sin embargo, la cantidad devuelta por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), es sólo 59 por ciento del monto reclamado por el Gobierno en abril, así lo informó el director del IMSS, Zoé Robledo:

"Esto es importante señalar, son 41 mil millones de pesos; de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34 mil millones de pesos".

En ese entonces, las Afores habían devuelto 946 millones 176 mil 894 pesos, 2.27 por ciento del total reclamado.

Conforme a la imagen presentada por Santa Suárez, los recursos devueltos por las Aseguradoras equivale a 58 por ciento de lo denunciado por Robledo Aburto.

Esto, pese a que el 30 de junio venció el ultimatum que dio el propio decreto de la creación del Fondo en su Artículo Noveno:

"Las Administradoras de Fondos para el Retiro (...) en un plazo de hasta 60 días naturales contados a partir de su constitución, los recursos correspondientes a las Subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, subcuenta de Vivienda conforme a lo establecido en las leyes de seguridad social que correspondan, o aquellos recursos que formen parte de sus respectivas reservas relacionados con las subcuentas referidas y que hayan sido constituidas previo a la entrada en vigor de este Decreto, según corresponda".

Pese a ello, hasta ahora, el Gobierno no ha detallado si las empresas que no han cumplido con la devolución de los montos serán acreedoras a una sanción; incluso el funcionario de Hacienda comentó que:

"Estas son las aportaciones de las Afores (...) ustedes podrán la distribución del ingreso que se recibió el viernes 21 de cada una de ellas, ese fue un proceso que concluyó de manera exitosa y ordenada".

Esto, aunque el propio presidente López Obrador denunció el 12 de abril, que las Afores manejan ilegalmente las cuentas inactivas de trabajadores, y de ahí su insistencia en que se transfirieran los recursos a la Federación:

"Una de las fuentes de financiamiento para ese fondo, es ese dinero, pero ¡no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores!, sino el dinero que manejan ilegalmente las Afores, eso es lo que están haciendo. ¡Nosotros no somos rateros!, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos ¿y cómo vamos a despojar a los trabajadores?".

Las primeras 249 pensiones "copeteadas"

Sobre los beneficiarios, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó este 1 de julio, sexto aniversario del triunfo electoral de López Obrador, se anunció que se dispersarán 249 pensiones "copeteadas".

Esto, conforme dijo Zoé Robledo, luego de recibir 335 solicitudes de resolución de pensión por vejez, y que los complementos de dichos apoyos ascienden a 989 mil pesos:

"No olvidar que este número de beneficiarios va a ir incrementando mes con mes, año con año, tanto en el caso del Issste como en el caso del IMSS.

Así, de las 31 personas, 65 por ciento son hombres, 35 por ciento son mujeres y el promedio del complemento de la pensión es en este mes, de 3 mil 3 pesos".

De las antes mencionadas, 2 casos serán a través de rentas vitalicias; como gesto simbólico, 3 trabajadores jubilidos recibieron el complemento durante la Mañanera de este lunes 1 de Julio.