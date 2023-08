Pensión Bienestar: este es el cambio que habrá en septiembre

Cada vez más adultos mayores se han inscrito a la Pensión Bienestar en diferentes estados del país. Actualmente, 11.5 millones de personas son beneficiarias de este programa del Gobierno federal, las cuales reciben de manera bimestral 4 mil 800 pesos.

Si eres uno de estos beneficiarios, esta información te interesa. Y es que recientemente, la Secretaría del Bienestar anunció que, a partir de septiembre de este año, habrá cambios en los pagos mensuales, los cuales aún se realizan en efectivo en algunas entidades.

De acuerdo con Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, la dependencia continúa entregando las tarjetas del Banco del Bienestar, a través de las cuales se estarán efectuando los pagos de las pensiones, pues lo que se pretende es dejar de hacerlo en efectivo.

En las comunidades lejanas, donde aún no hay sucursales del Bando del Bienestar, se seguirá trabajando con el mismo esquema; no obstante, en el resto del país los beneficiarios deberán recoger su tarjeta, pues de lo contrario, a partir del próximo mes no podrán cobrar.

Los adultos mayores de 65 años que aún no tienen su tarjeta, deben hacer lo siguiente:

Ingresar a la página oficial de la Pensión Bienestar

Ir al apartado ´Pensión para adultos mayores´ o, en caso de tener alguna discapacidad, al de ´Pensión adultos mayores con discapacidad´.

Dar clic en ´Rezagados CDMX´ o ´Rezagados Banamex, Bancomer, Banco Azteca, Banorte, AFIRME, Santander, HSBC, Scotiabank´, según el caso.

Ingresar CURP

Automáticamente, el sistema brindará la sección de los módulos donde podrán acudir

Requisitos para recoger la Tarjeta Bienestar

CURP

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Número de teléfono

Comprobante de domicilio

Calendario de pago de la Pensión Bienestar

A, B: lunes 4 de septiembre

C: martes 5 de septiembre

D, E, F: miércoles 6 de septiembre

G: jueves 7 de septiembre

H, I, J, K, L: viernes 8 de septiembre

M: lunes 11 de septiembre

N, Ñ, O, P, Q: martes 12 de septiembre

R: miércoles 13 de septiembre

S, T, U: jueves 14 de septiembre

V, W, X, Y, Z: viernes 15 de septiembre