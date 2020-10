El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pedirá información sobre la revocación de la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, ponderando que debe haber autonomía.



Tras la destitución de la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer esta revocación que se diera el viernes pasado a través de una sesión extraordinaria.





A pregunta expresa de Imagen del Golfo, el Mandatario dijo que, si bien es un tema específico del estado de Veracruz, es necesario que cada poder, en este caso el Judicial, se maneje con autonomía e independencia, evitando a toda costa la corrupción.









- Presidente por otro lado, el viernes el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz realizó una sesión extraordinaria en donde se da la destitución de su presidenta, la magistrada Sofía Martínez Huerta, bajo los señalamientos de no haber realizado el retiro de magistrados durante la pandemia, por no haber implementado esta cuestión de la justicia digital e incluso se le menciona o se le señala por el mal manejo de recursos públicos; sin embargo, la propia magistrada presidente dice que esta revocación es ilegal. ¿Cuál sería su opinión al respecto?, ¿tiene conocimiento acerca de esto?









- No, no tengo conocimiento sobre esto en particular y es un asunto del estado de Veracruz y de un poder del estado de Veracruz, del Poder Judicial. Voy a pedir información, pero no tenía conocimiento.





- Y se lo comento porque incluso la propia magistrada decía o le hacía un llamado a usted a través de diversas entrevistas que ha dado este fin de semana que pudiera usted precisamente voltear al Poder Judicial en el estado de Veracruz.





"Que no haya corrupción en el poder Legislativo, que no haya corrupción en el Poder Judicial y que no haya corrupción en el Ejecutivo, pero eso lo tiene que hacer cada poder. En el caso del Poder Judicial federal para eso existe el Consejo de la Judicatura que es el órgano encargado de sancionar a jueces, a magistrados, ministros de conductas inadecuadas, cada poder tiene que hacer y esta revisión del funcionamiento de los servidores públicos", afirmó el presidente López Obrador.