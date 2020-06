Pedirá AMLO a Twitter explicar control de bots y fake news

En diálogo con los medios de comunicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que le hará una invitación formal al director de Twitter en México para que asista a una de sus conferencias mañaneras y explique qué se puede hacer para controlar las famosas fakenews, noticias falsas, y los bots.

"Una invitación amable, respetuosa, o sea, conocer cuáles son sus limitaciones, por qué no pueden dejar de comercializar o de permitir que haya este mecanismo de robots para degradar la vida pública, para insultar, para faltarle el respeto a las personas".

Puntualizó la necesidad de que las redes sociales se "purifiquen" y se deje el "clandestinaje".

"Yo creo que ellos sí podrían hacerlo transparentando, por qué se ocultan las cosas, somos distintos, somos demócratas, no podemos todos pensar de la misma manera, para qué escondernos, decir yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy así, me caes mal. (...) Nada más, si acaso decirlo suavemente, me caes mal, pero te respeto, pero de frente, porque lo peor que puede haber es el anonimato, el tirar la piedra y esconder la mano. Eso es de hipócritas", acotó.

López Obrador aseguró que Twitter debe buscar los equilibrios, buscando siempre garantizar la libertad de expresión y de que no haya censura.