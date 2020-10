Patrimonio neto: ¿Cómo calcularlo y por qué?

El concepto de patrimonio es uno de los principales dentro del ámbito económico. Conocer en qué consiste y, sobre todo, saber calcularlo puede ayudar a descubrir la situación financiera de una persona o de una empresa.

¿Qué es el patrimonio?





El patrimonio se puede definir como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que los que una persona -o empresa- cuenta, y los cuales utiliza para poder lograr sus objetivos. Es decir, son los recursos de la misma y el uso que les da. En esta web se puede encontrar una definición más clara y completa del término para entenderlo mejor.









Así, aprender a calcular el patrimonio neto permitirá conocer si se está gestionando bien el dinero y si la situación financiera actual es favorable o no, así como si en un futuro va a mejorar.





¿Cómo calcular el patrimonio neto?





El cálculo del patrimonio neto es interesante hacerlo al finalizar cada año. De este modo, se podrá reflejar perfectamente el resumen de los resultados financieros de ese periodo. Por ello, para empezar a calcular este término es necesario realizar una lista de todos los activos que se poseen.









Así pues, este término hace referencia al dinero de la cuenta corriente, depósitos a plazo fijo, otro tipo de inversiones en renta fija y renta variable, las propiedades que se tengan, el coche, etcétera.





En este listado de activos es necesario anotar, al lado de cada uno, cuál es el valor de los mismos. Cuando esto se ha hecho, llega el momento de sumarlos y anotar, de manera visible, el valor total.





A continuación, es el momento de realizar otro listado, pero esta vez con las deudas. Aquí, se incluyen los saldos de las tarjetas de crédito, los préstamos personales, otros créditos, hipoteca, etcétera. En definitiva, todo lo que genera una deuda.





Del mismo modo que los activos, deben sumarse todos los valores anotados para conseguir el valor total de la deuda.





Por último, se lleva a cabo la operación final que determinará el patrimonio neto: restar la deuda total a los activos totales. El resultado obtenido puede ser positivo, negativo o igual a cero.

Patrimonio neto positivo, negativo o igual a cero: ¿en qué consiste cada uno?





El patrimonio neto positivo se obtiene cuando el resultado obtenido es mayor que cero. En este caso, se puede decir que todo lo que posee la empresa o la persona lo ha obtenido con sus propios beneficios. Esto significa que no tiene deudas.









El patrimonio neto negativo se obtiene cuando el resultado de la resta anterior no es positivo. Es decir, el valor de las deudas es superior al valor de los activos que se poseen. Se entiende, por lo tanto, que en estos casos, la persona o empresa en cuestión todavía no ha obtenido los suficientes beneficios como para hacer frente a la deuda que posee.





Pero este resultado no es permanente: se puede ir revirtiendo la situación conforme las ganancias vayan siendo mayores o, simplemente, cuando las deudas vayan remitiendo por sí solas (por ejemplo, se termine de pagar el crédito para el coche nuevo).





Por su parte, el patrimonio neto igual a cero refleja que todo lo que se ha adquirido se ha hecho con deuda; es decir, a través de la financiación.





¿Por qué calcular el patrimonio neto?





El cálculo del patrimonio neto, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, es importante hacerlo debido a dos principales razones.





Por un lado, permitirá conocer la verdad sobre las finanzas. Esto quiere decir que, gracias a esta operación, se podrá saber si realmente se tiene riqueza o no. Y es que tener ingresos no es lo mismo que tener riqueza.





Por ejemplo, si se gana mucho pero estos ingresos se gastan en su totalidad, no se está consiguiendo riqueza; al contrario. Esto provoca que no se tengan ahorros y que, por tanto, no se tenga dinero que se pueda invertir y se pueda acabar multiplicando.





Estar al tanto de la situación financiera real permitirá tomar mejores decisiones y saber si se está gastando demasiado, si se puede ahorrar más o si se pueden realizar otras operaciones de inversión interesantes.





Por otro lado, el cálculo del patrimonio neto también es importante para poder establecer y cumplir metas financieras. Y es que ser consciente de lo que se posee permitirá marcar objetivos específicos.





Por ejemplo, si el objetivo es conseguir un ahorro de 10.000 euros en cuatro años, calcular el patrimonio neto dará información sobre si se está consiguiendo o no. Además, también ofrecerá información sobre si ese objetivo está cerca de ser alcanzado o, por el contrario, cada vez está más lejos.

En definitiva, el cálculo del patrimonio neto se puede definir como el resumen de la situación financiera actual de cualquier empresa o persona. Es por ello por lo que debe realizarse a menudo y, sobre todo, a conciencia.