Partidos políticos celebran medidas de Facebook sobre transparencia

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y de las Redes Sociales Progresistas respaldaron las medidas dispuestas por Facebook de transparencia y para evitar guerra sucia en sus diferentes plataformas.

El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, afirmó que su partido siempre estará a favor de las decisiones que tome esta u otra plataforma que sea utilizada como herramienta para llegar a más gente en las elecciones.

Señaló que siempre ha creído que las campañas tienen que ser basadas en propuestas y no en ataques, ya que estos últimos, dijo, no favorecen la vida política. "Poco favorecen la vida democrática del país.

En una campaña lo que se debe de priorizar son las respuestas a las demandas de los ciudadanos, y no perder tiempo en discusiones que se alejan del sentir ciudadano", puntualizó. Asimismo el secretario de Acción Digital del CEN del PAN, Felipe Fernando Macías, declaró que el blanquiazul está de acuerdo en esta nueva medida que entró en marcha el pasado 5 de agosto, pues el "ataque doloso" debe acabar.

"Debe acabar el ataque doloso, la calumnia disfrazada de cuentas anónimas, pues simplemente enrarecen todo el clima político, cuando creo que tenemos que elevar el debate", indicó.

Sin embargo, añadió que si bien a su partido no le afectará esta decisión, sí será el ejecutivo y Morena quienes más se van a ver afectados, pues están acostumbrados a la desacreditación.

Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD señaló que las nuevas normas de Facebook permitirán que haya más transparencia en las campañas y frenará no solo las fake news, también la guerra sucia y sostuvo que todo criterio que abone a frenar campañas de odio debe ser bienvenido.

"Lo celebramos porque las redes sociales se han convertido en un espacio de batalla electoral y un espacio donde intereses muy particulares difunden campañas falsas y de odio y mentiras. Es importante que con esta transparencia se sepa quién está pagando qué cosa".

El dirigente de las Redes Sociales Progresistas (RSP), Fernando González, calificó como una gran contribución de Facebook para elevar el debate público en las campañas.

"Bienvenida la transparencia y las nuevas regulaciones. Todos estamos obligados a un código de ética en las redes sociales y es muy útil que nos obliguen a observar principios de veracidad, transparencia y respeto al opinar o impulsar campañas a favor de nuestras posiciones políticas", dijo.

Comentó que la guerra sucia siempre se revierte porque habla mal de los personajes políticos y sus partidos en general, por lo que consideró que la gente se harta de esa forma de trabajo.

"Regular nuestro actuar nos obliga a respetarnos. Mentir y ofender desde el anonimato de un avatar inventado o promover algoritmos para desprestigiar a alguien es contrario al valor que tiene la política", detalló.

Agregó que "sin duda el uso de las redes sociales puede mejorar la democracia, siempre y cuando se regula la veracidad y autenticidad de los dichos por los personajes públicos y abonará sin duda a que el elector confíe más en este medio para decidir su voto, para definir elecciones e incluso para influir consecuentemente en los gobiernos".

Afirmó que en RSP están de acuerdo con esta regulación, misma que calificaron de una medida acertada. Aunque dijo que serán vigilantes de que no se limite la libertad de nadie y se promueva la objetividad de los dichos y los hechos.

"En RSP estamos trabajando en modelos de participación con las redes sociales, diseñando aplicaciones para el voto de los ciudadanos en nuestras Precandidaturas y en modelos de participación de los electores una vez que elijan a los políticos para que continúen participando e influyendo en el voto del parlamento y de los cabildos", afirmó González.

EL PROCESO ELECTORAL

Para la ex consejera del INE, Pamela San Martín, el anuncio de Facebook llega en el mejor momento ante un proceso electoral que tendrá que ajustarse a las redes sociales por la pandemia de covid-19, pero genera un foco rojo la estrategia contra las fake news pues caería en actos de censura que si no ejercen las autoridades, menos podría hacerlo una compañía privada.

Alertó que los verificadores internacionales que propone Facebook para eliminar lo que se considere como fake news podría limitar opiniones contrarias a intereses específicos que limitarían el derecho a la libertad de expresión.

"Me preocupa las medidas que está planteando en torno a las fake news, es decir, establecer un grupo de verificadores internacionales que evite que se publique información falsa o incorrecta que puede incurrir en las elecciones, esto corre un riesgo muy grande de que la empresa se pueda convertir en un censor de la información y esto es algo que preocuparía muchísimo, la forma de combatir la propagación de noticias falsas no puede ser el ejercer mecanismos de censura y menos por un ente privado.

"Se debe poner el foco rojo de no caer en un tema de censura porque el derecho de la libertad de expresión es algo por lo que se ha luchado en el mundo, y si no se le permite a los gobiernos establecer mecanismos de censura previa, si se busca que cualquier limitación a las libertades sea sujeta de un proceso en el que se respeten las garantías de debido proceso pues no se le puede trasladar ahora a un particular la restricción a las libertades".

Señaló que la única vía para limitar el derecho a difundir es pasar por un debido proceso ante las autoridades gubernamentales pero no mediante la determinación o el criterio de un ente privado. Sin embargo, destacó que en tema de transparencia será fundamental para mejorar la fiscalización en redes sociales que el Instituto Nacional Electoral ha tenido dificultades para rastrear por las triangulaciones en las que incurren los partidos políticos.

"Los partidos políticos contrataban con una empresa que a su vez subcontrataba los espacios, entonces era muy difícil tener la línea de relación entre que el dinero que se le dio a ese intermediario y cómo se utilizó específicamente para promocionar determinados materiales, determinadas páginas o determinada publicidad.

"Recuerdo un conjunto de gastos en los que de pronto parecía que las empresas intermediarias eran altruistas porque todos los gastos que se habían erogado, el intermediario los había invertido ya sea en Facebook o en alguna red social, lo cual es absurdo.

Igual que el caso de Riquelme en la elección de Coahuila donde la discusión era qué recursos se le entregó al intermediario y qué recurso destinó a la red social que obviamente tenía una relevancia particular porque podría implicar un rebase de topes de gastos de campaña", dijo.

San Martín explicó que el hecho de que Facebook ahora agregue la leyenda "pagado por" ayudará a rastrear no solo quién los compró sino que es un tema de transparencia para que los ciudadanos también lo sepan.