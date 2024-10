Paola Rojas: así respondió la periodista tras las críticas que recibió por el mezcal 'Mixes'

Tras la controversia generada por la promoción de la marca de mezcal ´Mixes´, que utiliza su imagen en la publicidad, Paola Rojas se pronunció para aclarar su participación en el proyecto.

La periodista explicó que su colaboración con el mezcal ´Mixes´ se dio únicamente como apoyo a los productores independientes, sin que exista un vínculo comercial o de propiedad de su parte.

En un breve video compartido en su cuenta de X, Rojas afirmó:

"No soy dueña de esa marca ni la he registrado en ningún momento; me pidieron apoyo para su difusión, y eso es todo. Muchas gracias"