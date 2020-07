Pandemia a la baja, va perdiendo intensidad en México: AMLO

A través de un video difundido en redes sociales y tras una reunión con la Secretaría de Salud y los responsables de la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la pandemia va a la baja y 'está perdiendo intensidad en el país'.

El mandatario federal señaló que tras un informe acerca de la enfermedad, de los 32 estados de México, solo nueve estados presentan un incremento, mientras que en 23 entidades la pandemia va a la baja.

En ese sentido, indicó que se está cuidando que no haya saturación en hospitales, con el fin de poder atender a los pacientes que requieran la atención y, recalcó, que no se ha tenido desabasto de camas.

´No tenido problemas de saturación de hospitales, hay espacio, hay equipo, hay personal médico especializado para atender a enfermos; últimamente se saturó, no llegó al 100 pero sí al 80% la hospitalización en Tabasco, pero ya estamos reforzando los esfuerzos´, aseveró.

El dirigente nacional afirmó que si se respetan las medidas sanitarias todos podremos retomar las actividades diarias, pues la economía tiene que volver a reactivarse.

´Podemos salir cuidándonos, podemos salir con la sana distancia, no agrupándonos, no permitiendo que haya mucha gente junta para que no haya la transmisión del virus, pero depende de nosotros, de nuestra higiene personal, de que nosotros nos cuidemos y creo que ya sabemos lo que se tiene que hacer´, añadió.

De igual manera, concluyó su vista a Estados Unidos tuvo que ver con la reactivación de la economía del país, pues con la entrada en vigor del nuevo tratado comercial (T-MEC), se podrán mejorar las condiciones laborales en México.