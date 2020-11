Obras del Corredor Interocéanico cumple con procedimientos legales

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, reiteró que la construcción del Corredor Interoceánico, se cumple con todo el procedimiento legal, por eso se han hecho consultas a la población, a pesar de la inconformidad de comunidades de Oaxaca ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México por no contar con plena información sobre los riesgos e impactos ambientes y sociales.

"No, pero no hay problema en ese caso, se ha estado haciendo consultas, se cumple con todo el procedimiento legal", aseguró desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo aseguró que se ha revelado que grupos pro medio ambiente están financiados por empresas extranjeras, un claro ejemplo es la organización "México contra la Corrupción", encabezada por Claudio X González.

"Había quienes sacaban raja de presionar a autoridades corruptas que, en vez de beneficiar a las comunidades, iban a saquear a las comunidades; entonces, se crearon asociaciones de ambientalistas cuyos dirigentes sacaban provecho, pero ahora nosotros somos ambientalistas y ellos buscan que se mantengan las mismas prácticas de la negociación", respondió a Imagen del Golfo.

El Mandatario comentó que hay grupos ambientalistas que buscan obtener beneficios al mostrar inconformidad con este proyecto, así como con el Tren Maya y las demás magno obras que ha anunciado se realizarán durante su administración.

Reconoció que hay asociaciones no gubernamentales que realmente defienden a la gente y protegen la naturaleza y que buscan no se destruya el territorio; pero "hay muchos farsantes aprovechados que se quedaron colgados de la brocha, se les movió el piso, porque era un modus operandi en el gobierno o en los gobiernos corruptos", por lo que reiteró que no hay ningún problema en el caso del Istmo.

López Obrador enfatizó que en su gobierno ya no se actúa de manera ilegal y con interés paralelos, "ya es actuar con transparencia, portarnos bien todos para sacar adelante al país, como está sucediendo".