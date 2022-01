En La Mañanera, el primer mandatario señaló que la investigación en estos casos es responsabilidad del gobierno mexicano, "hay cooperación y en todos los casos se investiga, es nuestra responsabilidad y vamos a cumplir nuestra responsabilidad siempre".

Comentó a esta casa editorial que, en México no hay nada que ocultar, por lo que lo ideal es que no haya este "tipo de recomendaciones desde el extranjero", pero si se dan "no tenemos porqué enojarnos", ya que su gobierno no protege a nadie.

"Lo ideal es que no haya esas recomendaciones, que nosotros actuemos, porque es nuestra responsabilidad. También si nos hacen recomendaciones no tenemos porqué enojarnos, porque no tenemos nada que ocultar, no protegemos a nadie. No hay en México corrupción", indicó.

El fin de semana, Bryan LeBarón publicó, en redes sociales, la carta que hizo llegar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cual solicita que las agencias las agencias antidrogas estadounidenses investigue a los gobernadores Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco, de Veracruz y Morelos por presuntos nexos con el crimen organizado.

En la carta, el activista hace está relación por la fotografía difundida hace una semana en la que aparece Blanco Bravo con tres líderes de la delincuencia organizada que operan en Morelos, y por las narcomantas que aparecieron en distintos municipios del estado que lo ligan con cárteles de la droga.

En cuanto al estado de Veracruz, LeBarón Jones comenta que "el segundo caso se trata de 9 cuerpos sin vida que aparecieron desnudos y empapados de sangre a un costado de una carretera en el estado de Veracruz junto con un mensaje dirigido al secretario de estado de la misma entidad, señor Erick Cisneros Burgos, político cercano al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusándolo de ser traidor al CJNG a favor de trabajar y apoyar a sus rivales, el Cártel de Sinaloa".

El jefe del Ejecutivo reiteró que en su gobierno no hay impunidad, por lo que tiene "autoridad moral y política".

"No tenemos nada de qué avergonzarnos, y se deben de hacer las investigaciones", recalcó.

López Obrador dijo que será la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPC) las que le den respuesta a Bryan LeBarón por esta petición.

"Si este señor solicitó esta intervención, seguramente le van a contestar, le van a informar los responsables ya sea la Fiscalía o ya sea la secretaria de Seguridad Púbica de México".