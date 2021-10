No vine a Guerrero a ver la venta de niñas, no es la regla: AMLO

Destacó que las reuniones que se dieron con las diferentes autoridades de esa zona guerrerense no se abordó el tema de los matrimonios forzados, la prostitución o venta de niñas en esas comunidades indígenas, ya que su visita fue con la finalidad de supervisar la aplicación de los programas sociales que su gobierno destinó para esas zonas de alta marginación.

"La pregunta que me hacían es que si viene a (Guerrero), para ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas. No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla en las comunidades hay muchos valores culturales, morales y espirituales, eso puede ser la excepción en Guerrero, pero no la regla", enfatizó.

Con un gesto de molestia, cuestionó "¿qué acaso entonces la prostitución nada más esta con los pobres?".

El titular del Ejecutivo Federal dijo que se ha orquestado una campaña en ese sentido, de parte de quienes desconocen la cultura de estos pueblos, pero con el objetivo de distorsionar y manipular, pues La Montaña y Guerrero es un estado con muchos valores.

"Hay una gran reserva de valores en el México profundo, para regenerar la vida pública (...) Es importante que todos podamos leer el México Profundo, del maestro Bonfil Batalla, porque eso nos va ayudar a entender la fortaleza, la grandeza la grandeza de México está en sus comunidades, está en sus pueblos".

Aunque dijo que este tema, generado por el uso y costumbres de ciertas comunidades de La Montaña, "no es motivo para cuestionar a nadie es que es muy enajenante el manejo de la información o mejor dicho información que se transmite para distorsionar o para manipular las cosas", pues " en La Montaña, en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores".